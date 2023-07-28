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28 июля, 16:20

Песков считает, что на Западе умолчат об украинской атаке на Таганрог

Западные страны проигнорируют атаку киевского режима на мирный Таганрог. Таким мнением поделился с Лайфом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Считаем, что умолчат", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о том, заметят ли на Западе этот инцидент.

Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог в эксклюзивном комментарии Лайфу. Видео © LIFE

Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александр Юнашев
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