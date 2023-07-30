ВСУ ударили по свинокомплексу в Брянской области
Богомаз: ВСУ ударили по свинокомплексу в Брянской области, пострадали двое
Вооружённые силы Украины нанесли удар по территории Климовского района Брянской области. Снаряды упали на территории свиноводческого комплекса. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал губернатор.
По его словам, на территории комплекса есть разрушения, начался пожар. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, накануне украинские войска обстреляли село Чуровичи в Климовском районе этого региона. Там обошлось без пострадавших. В тот же день ВСУ нанесли удар по посёлку Тёткино в Круской области. Туда прилетелело 11 снарядов. А до этого ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области, который находится в километре от границы с Украиной.
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