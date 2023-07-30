ВСУ ударили по свинокомплексу в Брянской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар по территории Климовского района Брянской области. Снаряды упали на территории свиноводческого комплекса. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказал губернатор.