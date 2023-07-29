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29 июля, 08:01

Пункт пропуска в Курской области подвергся атаке ВСУ

SHOT: ВСУ выпустили три снаряда по МАПП Крупец в Курской области

Украинские войска атаковали автомобильный пропускной пункт в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне днём по МАПП Крупец, расположенному рядом с государственной границей, ВСУ выпустили три снаряда калибра 120 мм. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

Это не первый случай, когда ВСУ атакуют данный автомобильный пункт пропуска в Курской области. В частности, в середине июля в сторону МАПП Крупец прилетело два снаряда калибра 122 мм.

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"Яндекс.Карты" / Лилит С.

Иван Косицын
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