Пункт пропуска в Курской области подвергся атаке ВСУ
SHOT: ВСУ выпустили три снаряда по МАПП Крупец в Курской области
Украинские войска атаковали автомобильный пропускной пункт в Курской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне днём по МАПП Крупец, расположенному рядом с государственной границей, ВСУ выпустили три снаряда калибра 120 мм. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Это не первый случай, когда ВСУ атакуют данный автомобильный пункт пропуска в Курской области. В частности, в середине июля в сторону МАПП Крупец прилетело два снаряда калибра 122 мм.
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