Пункт пропуска в Курской области подвергся атаке ВСУ

Украинские войска атаковали автомобильный пропускной пункт в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне днём по МАПП Крупец, расположенному рядом с государственной границей, ВСУ выпустили три снаряда калибра 120 мм. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.