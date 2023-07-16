ВСУ атаковали пункт пропуска в Курской области

Украинские войска атаковали автомобильный пропускной пункт в Курской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, накануне днём в сторону МАПП Крупец, расположенного всего в ста метрах от государственной границы, прилетело два снаряда калибра 122 мм. Как уточняется, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.