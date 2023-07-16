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16 июля, 10:44

ВСУ атаковали пункт пропуска в Курской области

SHOT: ВСУ выпустили два снаряда по МАПП Крупец в Курской области

Украинские войска атаковали автомобильный пропускной пункт в Курской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, накануне днём в сторону МАПП Крупец, расположенного всего в ста метрах от государственной границы, прилетело два снаряда калибра 122 мм. Как уточняется, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

На самом смертоносном участке фронта ВСУ потеряли до 270 военных

На самом смертоносном участке фронта ВСУ потеряли до 270 военных

Ранее Лайф сообщал, что при обстреле ВСУ Центрального рынка в Шебекине погибла мирная жительница. Огонь вёлся из РСЗО "Град".

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"Яндекс.Карты" / Лилит С.

Николь Вербер
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