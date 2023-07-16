На самом смертоносном участке фронта ВСУ потеряли до 270 военных
Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 270 военных
До 270 военных составили суточные потери ВСУ на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он.
Также противник потерял две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, бойцы Южной группировки ВС РФ отразили 15 украинских атак в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Весёлое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка ДНР.
А в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении до 260 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Помимо того, вражеские войска потеряли три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Д-20" и "Мста-Б".
ТАСС / Алексей Коновалов