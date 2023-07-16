ВСУ за сутки потеряли до 260 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. По его данным, за сутки противник лишился там до 260 бойцов.

В ходе брифинга Конашенков также рассказал, что группировка войск "Восток" на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Приютного Запорожской области и Ровнополя ДНР. Кроме того, около Новомихайловки была пресечена деятельность украинской ДРГ.

"На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области", — уточнил Конашенков.

Помимо 260 ликвидированных на этих направлениях бойцов также удалось уничтожить три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Д-20" и "Мста-Б".