ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждено четыре дома

Украинские войска обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате удара ВСУ никто не пострадал.

"В результате обстрела есть частичное повреждение четырёх жилых домовладений. После окончания работ оперативных служб рабочая комиссия проведёт осмотр разрушений и произведёт оценку нанесённого ущерба", — написал глава области в телеграм-канале.