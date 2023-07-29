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29 июля, 13:32

ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждено четыре дома

Губернатор Богомаз: Четыре дома повреждено в результате обстрела села Чуровичи

Украинские войска обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате удара ВСУ никто не пострадал.

"В результате обстрела есть частичное повреждение четырёх жилых домовладений. После окончания работ оперативных служб рабочая комиссия проведёт осмотр разрушений и произведёт оценку нанесённого ущерба", — написал глава области в телеграм-канале.

Пункт пропуска в Курской области подвергся атаке ВСУ

Пункт пропуска в Курской области подвергся атаке ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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