ВСУ обстреляли село в Брянской области, повреждено четыре дома
Губернатор Богомаз: Четыре дома повреждено в результате обстрела села Чуровичи
Украинские войска обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате удара ВСУ никто не пострадал.
"В результате обстрела есть частичное повреждение четырёх жилых домовладений. После окончания работ оперативных служб рабочая комиссия проведёт осмотр разрушений и произведёт оценку нанесённого ущерба", — написал глава области в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной.
ТАСС / Валентин Спринчак