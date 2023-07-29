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29 июля, 15:59

ВСУ обстреляли посёлок в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области

<p>Обстрелянный дом в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / gubernator_46</p>

Обстрелянный дом в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / gubernator_46

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Туда упало 11 снарядов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате прямого попадания повреждён один дом. Обязательно окажем помощь собственнику", — написал он в своём телеграм-канале.

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Также оказалась повреждена линия электропередачи — и посёлок остался без электричества. Когда станет безопасно, аварийные бригады приступят к работе.

Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной.

Андрей Григорьев
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