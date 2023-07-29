ВСУ обстреляли посёлок в Курской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Туда упало 11 снарядов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате прямого попадания повреждён один дом. Обязательно окажем помощь собственнику", — написал он в своём телеграм-канале.

Также оказалась повреждена линия электропередачи — и посёлок остался без электричества. Когда станет безопасно, аварийные бригады приступят к работе.