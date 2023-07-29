ВСУ обстреляли посёлок в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области
Обстрелянный дом в посёлке Тёткино. Фото © Telegram / gubernator_46
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Туда упало 11 снарядов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В результате прямого попадания повреждён один дом. Обязательно окажем помощь собственнику", — написал он в своём телеграм-канале.
Также оказалась повреждена линия электропередачи — и посёлок остался без электричества. Когда станет безопасно, аварийные бригады приступят к работе.
Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной.