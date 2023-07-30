ВСУ дважды за день обстреляли пункт пропуска Тёткино в Курской области

Со стороны Украины дважды за день обстреляли международный автомобильный пункт пропуска Тёткино в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Удары были нанесены 29 июля. Сначала около 16:00 по пропускному пункту в Глушковском районе выпустили десять артиллерийских снарядов 122-го калибра. Через час прилетело ещё десять снарядов уже 155-го калибра. В обоих случаях обошлось без происшествий.

В этот же день в посёлке Тёткино было зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Власти пообещали оказать помощь собственнику.