ВСУ дважды за день обстреляли пункт пропуска Тёткино в Курской области
Со стороны Украины дважды за день обстреляли международный автомобильный пункт пропуска Тёткино в Курской области. Об этом сообщает SHOT.
Удары были нанесены 29 июля. Сначала около 16:00 по пропускному пункту в Глушковском районе выпустили десять артиллерийских снарядов 122-го калибра. Через час прилетело ещё десять снарядов уже 155-го калибра. В обоих случаях обошлось без происшествий.
В этот же день в посёлке Тёткино было зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Власти пообещали оказать помощь собственнику.
Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Под обстрелом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в одном километре от границы с Украиной.
Flickr / ministryofdefenceua