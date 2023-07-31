Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка
ВСУ утром обстреляли центр Донецка, один человек погиб и трое ранены
Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
Украинские войска утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. Уже известно минимум об одном погибшем, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом Ворошиловский район. Прилёты возле Дворца бракосочетаний", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, он отметил, что в результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Предварительно, при атаке погиб один человек, ещё трое местных жителей были ранены. Подробности уточняются, добавил Кулемзин. Также под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонщины. В результате атаки города Алёшки погиб мирный житель.