Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка

Кроме того, он отметил, что в результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Предварительно, при атаке погиб один человек, ещё трое местных жителей были ранены. Подробности уточняются, добавил Кулемзин. Также под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы Донецка.