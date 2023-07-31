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31 июля, 07:23

Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка

ВСУ утром обстреляли центр Донецка, один человек погиб и трое ранены

<p>Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/19289" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Украинские войска утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. Уже известно минимум об одном погибшем, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Под обстрелом Ворошиловский район. Прилёты возле Дворца бракосочетаний", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, он отметил, что в результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Предварительно, при атаке погиб один человек, ещё трое местных жителей были ранены. Подробности уточняются, добавил Кулемзин. Также под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

ВСУ вновь обстреляли пункт пропуска Шебекино в Белгородской области

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонщины. В результате атаки города Алёшки погиб мирный житель.

Иван Косицын
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