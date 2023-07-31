В Донецке до 11 человек выросло число пострадавших при обстреле, погибли трое

В Донецке до 11 человек выросло число пострадавших при утреннем обстреле города. Три человека погибли. Такие данные приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ворошиловский район: По предварительным данным по ул. Челюскинцев, 49 погибли два человека (анкетные данные уточняются). 🚑ранения получили ещй 10 человек: женщины 1975, 1976, 1997, 1981,1982, 1983 г.р., и мужчины 2000, 2005, 1958, 1982 г.р.", — говорится в телеграм-канале СЦКК.

Также одна женщина погибла в Куйбышевском районе города на ул. Терриконной, там же был ранен мужчина 1968 г.р.