Дерево в Донецке спасло многоэтажку от прямого попадания снаряда ВСУ
РИА "Новости": Дерево в Донецке спасло многоэтажку от прямого попадания снаряда ВСУ
Снаряд ВСУ попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево. Обложка © t.me / "ДНР Онлайн"
Украинские военные вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из артиллерийских снарядов попал в ствол дерева, которое росло перед многоэтажным домом, в результате чего жертв и серьёзных разрушений удалось избежать.
"Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трёх этажах окна повылетали. У меня всё целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен", — приводит РИА "Новости" слова жительницы дома.
В результате атаки ВСУ оказалась повреждена значительная часть фасада дома, а также припаркованные автомобили. Жертв удалось избежать благодаря попаданию снаряда в рядом стоящее дерево: оно "затормозило" боеприпас, после чего он рухнул на землю, так и не попав в многоэтажку.
Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В результате атаки погибла женщина, ещё один человек пострадал.