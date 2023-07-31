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31 июля, 00:12

Дерево в Донецке спасло многоэтажку от прямого попадания снаряда ВСУ

РИА "Новости": Дерево в Донецке спасло многоэтажку от прямого попадания снаряда ВСУ

<p>Снаряд ВСУ попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dnronline/103348" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ДНР Онлайн"</a></p>

Снаряд ВСУ попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево. Обложка © t.me / "ДНР Онлайн"

Украинские военные вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из артиллерийских снарядов попал в ствол дерева, которое росло перед многоэтажным домом, в результате чего жертв и серьёзных разрушений удалось избежать.

"Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трёх этажах окна повылетали. У меня всё целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен", — приводит РИА "Новости" слова жительницы дома.

В результате атаки ВСУ оказалась повреждена значительная часть фасада дома, а также припаркованные автомобили. Жертв удалось избежать благодаря попаданию снаряда в рядом стоящее дерево: оно "затормозило" боеприпас, после чего он рухнул на землю, так и не попав в многоэтажку.

Один человек погиб и 8 ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб и 8 ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранее ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В результате атаки погибла женщина, ещё один человек пострадал.

Оксана Попова
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