Дерево в Донецке спасло многоэтажку от прямого попадания снаряда ВСУ

Украинские военные вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из артиллерийских снарядов попал в ствол дерева, которое росло перед многоэтажным домом, в результате чего жертв и серьёзных разрушений удалось избежать.

"Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трёх этажах окна повылетали. У меня всё целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен", — приводит РИА "Новости" слова жительницы дома.

В результате атаки ВСУ оказалась повреждена значительная часть фасада дома, а также припаркованные автомобили. Жертв удалось избежать благодаря попаданию снаряда в рядом стоящее дерево: оно "затормозило" боеприпас, после чего он рухнул на землю, так и не попав в многоэтажку.