ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 09:40
3985

Французский философ назвал причины возникновения украинского конфликта

Французский эксперт Леви: Россия начала спецоперацию на Украине не просто так

Россиян ещё в 2014 году стало беспокоить будущее их страны, на которую Запад смотрел свысока. В этом и таится истинная причина возникновения украинского конфликта, заявил в интервью EU Reporter французский философ, культуролог, медиатеоретик, исследователь влияния цифровых технологий в области культуры и когнитивных наук, основоположник концепции коллективного интеллекта и член Королевского общества Канады Пьер Леви.

"Я не разделяю первоначальный анализ, который распространялся на Западе, что война была развязана президентом России. На самом деле, русские начали войну не просто так. С 2014 года их чрезвычайно беспокоило будущее своей страны, на которую Запад смотрел свысока", сказал он.

Аналитик Мэтрик назвал главный признак начала контрнаступления ВСУ
Аналитик Мэтрик назвал главный признак начала контрнаступления ВСУ

Поэтому, подчеркнул эксперт, Запад должен понять, что конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года. Леви также выразил беспокойство относительно как поставок вооружений на Украину, так и материальной помощи, предоставляемой Киеву. Согласно данным Кильского института Германии, США отдали Незалежной за год $71 млрд, страны ЕС — $62 млрд, другие государства — $23 млрд. Причём это все виды помощи, в том числе военная, финансовая и гуманитарная. Леви уверен, что западные страны только подливают масло в огонь и продлевают конфликт, помогая Украине.

"Кроме того, увеличивается риск географического расширения конфликта. Мы не застрахованы от неконтролируемого развития событий", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что следующие пять месяцев решат исход украинского конфликта. В этот период у Киева будет последний шанс изменить ход событий.

BannerImage

Getty Images / Scott Peterson

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Франция
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar