Россиян ещё в 2014 году стало беспокоить будущее их страны, на которую Запад смотрел свысока. В этом и таится истинная причина возникновения украинского конфликта, заявил в интервью EU Reporter французский философ, культуролог, медиатеоретик, исследователь влияния цифровых технологий в области культуры и когнитивных наук, основоположник концепции коллективного интеллекта и член Королевского общества Канады Пьер Леви.

"Я не разделяю первоначальный анализ, который распространялся на Западе, что война была развязана президентом России. На самом деле, русские начали войну не просто так. С 2014 года их чрезвычайно беспокоило будущее своей страны, на которую Запад смотрел свысока", — сказал он.

Поэтому, подчеркнул эксперт, Запад должен понять, что конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года. Леви также выразил беспокойство относительно как поставок вооружений на Украину, так и материальной помощи, предоставляемой Киеву. Согласно данным Кильского института Германии, США отдали Незалежной за год $71 млрд, страны ЕС — $62 млрд, другие государства — $23 млрд. Причём это все виды помощи, в том числе военная, финансовая и гуманитарная. Леви уверен, что западные страны только подливают масло в огонь и продлевают конфликт, помогая Украине.

"Кроме того, увеличивается риск географического расширения конфликта. Мы не застрахованы от неконтролируемого развития событий", — добавил эксперт.