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Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 11:24
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Французский эксперт назвал истинную цель Байдена, разрешившего поставки F-16 Киеву

Эксперт Пинатель: США маскируют ущерб от потери Артёмовска поставками F-16

Своим разрешением европейцам на поставку истребителей F-16 Киеву президент США Джо Байден пытается замаскировать ущерб от стратегической неудачи после потери Артёмовска. Об этом заявил генерал французской армии, публицист, академик и специалист по России и Ближнему Востоку Жан-Бернард Пинатель.

По его словам, эта потеря может оказать серьёзное влияние на моральное состояние украинской армии и её союзников. Они не переставали говорить о неизбежности украинского контрнаступления и пророчили ему успех.

"Очевидно, что необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить это потенциальное негативное влияние победы России над украинскими войсками, над населением Украины и над теми странами, которые её поддерживают", — сказал он в интервью изданию Le Dialogue.

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Пинатель привёл данные специалиста по Украине Галлахера Фенвика и отметил, что украинский президент Владимир Зеленский задействовал для обороны Артёмовска лучшие силы. В день потери ВСУ там составляли до 1000 человек. По его словам, это был последний стратегический плацдарм, который преграждал ВС РФ путь к Славянску и Краматорску.

Напомним, ранее стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже скоро. Первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, могут стать Нидерланды.

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Getty Images / Irfan Khan

Илья Суриков
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