Своим разрешением европейцам на поставку истребителей F-16 Киеву президент США Джо Байден пытается замаскировать ущерб от стратегической неудачи после потери Артёмовска. Об этом заявил генерал французской армии, публицист, академик и специалист по России и Ближнему Востоку Жан-Бернард Пинатель.

По его словам, эта потеря может оказать серьёзное влияние на моральное состояние украинской армии и её союзников. Они не переставали говорить о неизбежности украинского контрнаступления и пророчили ему успех.

"Очевидно, что необходимо было сделать всё, чтобы замаскировать и смягчить это потенциальное негативное влияние победы России над украинскими войсками, над населением Украины и над теми странами, которые её поддерживают", — сказал он в интервью изданию Le Dialogue.