Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного
Штурмовые подразделения ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР. При этом украинская техника так и осталась стоять в населённом пункте, рассказал врио главы региона Денис Пушилин.
"В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Но как только противник закрепился, были нанесены артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понёс потери, техника там же осталась стоять", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Сейчас, по словам Пушилина, подразделения ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции.
О том, что попытки прорыва ВСУ у Урожайного шли безуспешно, говорит ещё тот факт, что украинские военные принялись топить в местных реках танки, чтобы не выполнять приказы командования. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов ВСУ.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС