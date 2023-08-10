Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного

Штурмовые подразделения ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР. При этом украинская техника так и осталась стоять в населённом пункте, рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

"В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Но как только противник закрепился, были нанесены артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понёс потери, техника там же осталась стоять", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Сейчас, по словам Пушилина, подразделения ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции.