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10 августа, 06:57

Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного

Штурмовые подразделения ВСУ с потерями отступили из Урожайного в ДНР. При этом украинская техника так и осталась стоять в населённом пункте, рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

"В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Но как только противник закрепился, были нанесены артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понёс потери, техника там же осталась стоять", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Сейчас, по словам Пушилина, подразделения ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции.

Пушилин заявил, что от Клещеевки в результате боёв почти ничего не осталось

Пушилин заявил, что от Клещеевки в результате боёв почти ничего не осталось

О том, что попытки прорыва ВСУ у Урожайного шли безуспешно, говорит ещё тот факт, что украинские военные принялись топить в местных реках танки, чтобы не выполнять приказы командования. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов ВСУ.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Александра Вишнякова
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