Дрон заснял, как ВСУ топят танки, не желая идти в бой

Украинские военные принялись топить в реках танки, чтобы не выполнять приказы командования о наступлении. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов ВСУ, видео появилось в Сети.

Солдаты ВСУ топят свой танк. Видео © T.me / Военный Осведомитель

На кадрах экипаж спускает со склона танк Т-72 в реку Мокрые Ялы во время попытки прорыва в районе Урожайного. Когда машина полностью скрывается под водой, видно, как водитель выбирается и плывёт к берегу.