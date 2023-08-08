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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 07:50
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Дрон заснял, как ВСУ топят танки, не желая идти в бой

Бойцы ВСУ топят свою технику в реках, чтобы не идти в наступление

Украинские военные принялись топить в реках танки, чтобы не выполнять приказы командования о наступлении. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов ВСУ, видео появилось в Сети.

Солдаты ВСУ топят свой танк. Видео © T.me / Военный Осведомитель

На кадрах экипаж спускает со склона танк Т-72 в реку Мокрые Ялы во время попытки прорыва в районе Урожайного. Когда машина полностью скрывается под водой, видно, как водитель выбирается и плывёт к берегу.

Боец ВСУ сдался в плен на машине, гружёной ПЗРК
Боец ВСУ сдался в плен на машине, гружёной ПЗРК

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что украинские военнослужащие сами подрывают технику НАТО, переданную Киеву, особенно быстро они расправляются с немецкими танками Leopard, на которые россияне "объявили охоту".

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T.me / Военный Осведомитель

Татьяна Миссуми
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