Дрон заснял, как ВСУ топят танки, не желая идти в бой
Бойцы ВСУ топят свою технику в реках, чтобы не идти в наступление
Украинские военные принялись топить в реках танки, чтобы не выполнять приказы командования о наступлении. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов ВСУ, видео появилось в Сети.
Солдаты ВСУ топят свой танк. Видео © T.me / Военный Осведомитель
На кадрах экипаж спускает со склона танк Т-72 в реку Мокрые Ялы во время попытки прорыва в районе Урожайного. Когда машина полностью скрывается под водой, видно, как водитель выбирается и плывёт к берегу.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что украинские военнослужащие сами подрывают технику НАТО, переданную Киеву, особенно быстро они расправляются с немецкими танками Leopard, на которые россияне "объявили охоту".
T.me / Военный Осведомитель