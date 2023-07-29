Боец ВСУ сдался в плен на машине, гружёной ПЗРК

Под Донецком украинский военнослужащий сдался российским бойцам в плен на автомобиле, который был гружён переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Их было в кузове около двадцати. Об этом рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

"Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружён ПЗРК", — приводит ТАСС слова их представителя.

Украинский военнослужащий по имени Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки, уроженцем Луганской Народной Республики.