Боец ВСУ сдался в плен на машине, гружёной ПЗРК
Под Донецком украинский военнослужащий сдался российским бойцам в плен на автомобиле, который был гружён переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Их было в кузове около двадцати. Об этом рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
"Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружён ПЗРК", — приводит ТАСС слова их представителя.
Украинский военнослужащий по имени Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки, уроженцем Луганской Народной Республики.
Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен — группами вплоть до взводов. Балицкий подчеркнул, что для всех сдавшихся в плен организовано достойное содержание, "никого никто не бьёт, не пытает".
Минобороны РФ