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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 17:35
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Боец ВСУ сдался в плен на машине, гружёной ПЗРК

Под Донецком украинский военнослужащий сдался российским бойцам в плен на автомобиле, который был гружён переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Их было в кузове около двадцати. Об этом рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

"Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружён ПЗРК", — приводит ТАСС слова их представителя.

Украинский военнослужащий по имени Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки, уроженцем Луганской Народной Республики.

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Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен — группами вплоть до взводов. Балицкий подчеркнул, что для всех сдавшихся в плен организовано достойное содержание, "никого никто не бьёт, не пытает".

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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