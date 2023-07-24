Депутат увидел в массовой сдаче украинцев в плен свидетельство скорого краха Киева

Депутат Госдумы РФ Амир Хамитов назвал предсказуемыми случаи массовой сдачи в плен украинских военных. Особенно на фоне провала контрнаступления ВСУ, которое продолжается с начала лета и "за весь этот период не имеет ни малейших успехов", а только масштабные потери.

"По всей видимости, и в составе украинской армии многие уже поняли, что сражаться за чьи-то преступные планы они не хотят, а других перспектив у них нет. Украинский режим уже давно доказал, что ни на какие созидательные действия не способен. Тем более что крах этого преступного режима неизбежен и массовая сдача в плен украинских солдат тому подтверждение: у государства, в котором даже армия не верит своему главнокомандующему, шансов нет", — подчеркнул парламентарий.