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24 июля, 12:30

Депутат увидел в массовой сдаче украинцев в плен свидетельство скорого краха Киева

Депутат Хамитов: На Украине даже армия не верит своему главнокомандующему

Депутат Госдумы РФ Амир Хамитов назвал предсказуемыми случаи массовой сдачи в плен украинских военных. Особенно на фоне провала контрнаступления ВСУ, которое продолжается с начала лета и "за весь этот период не имеет ни малейших успехов", а только масштабные потери.

"По всей видимости, и в составе украинской армии многие уже поняли, что сражаться за чьи-то преступные планы они не хотят, а других перспектив у них нет. Украинский режим уже давно доказал, что ни на какие созидательные действия не способен. Тем более что крах этого преступного режима неизбежен и массовая сдача в плен украинских солдат тому подтверждение: у государства, в котором даже армия не верит своему главнокомандующему, шансов нет", — подчеркнул парламентарий.

Хамитов также выразил уверенность в достижении всех поставленных целей специальной военной операции, которые становятся всё актуальнее.

Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак

Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен — группами вплоть до взводов. Балицкий подчеркнул, что для всех сдавшихся в плен организовано достойное содержание, "никого никто не бьёт, не пытает".

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Ольга Годуненко
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