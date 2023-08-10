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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 06:39
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Пушилин заявил, что от Клещеевки в результате боёв почти ничего не осталось

Село Клещеевка в пригороде Артёмовска в ДНР серьёзно пострадало в результате ожесточённых боёв, от населённого пункта практически ничего не осталось. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там всё перерыто от снарядов — как от наших, так и от противника", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

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А в конце июля российские войска помешали ротации солдат ВСУ в районе Клещеевки, было ликвидировано свыше 260 военнослужащих противника.

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ТАСС

Александра Вишнякова
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