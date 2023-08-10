Как продвигается освобождение Украины в августе Сколько населённых пунктов на Украине удалось освободить Армии РФ, пока ВСУ считают, что ведут контрнаступление. 19087 19087 Самолёт Су-25СМ ЦВО перед вылетом на боевую задачу для нанесения ракетного удара по миномётным расчётам ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В западных СМИ продвижение украинских боевиков в Запорожской области и на севере ДНР оценивали ещё в начале июля в 180 квадратных километров, не считаясь с потерями, которые составили более 40 тыс. человек и почти 5 тыс. единиц различного вооружения. Однако, по словам военных экспертов, три минувшие недели внесли корректировку — началось движение Российской армии, которая освободила до 250 квадратных километров. Например, 140 — в районе Карамзимовского плацдарма на левом берегу реки Жеребец, по 20 — под Купянском и в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества на стыке ДНР и ЛНР.

— Никто за три месяца не увидел тысячи единиц нашей разбитой техники и тысячи наших павших бойцов. Дроны для объективного контроля ведь есть не только у нас, правда? А вот колонны разбитой техники и горы убитых солдат ВСУ мы почему-то видим каждый день, — подчеркнул военкор Марат Хайруллин.

Харьковская область

ВС РФ освободили от ВСУ пять населённых пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации Виталий Ганчев. Накануне представитель Минобороны РФ рассказывал, что российские военнослужащие захватили семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны и разгромили роту пехоты противника.

Военнослужащие расчёта 120-мм миномёта спецназа Западного военного округа на позиции между границей ЛНР и Харьковской области. Фото © ТАСС / Александр Река

Продвижение на Артёмовском и Запорожском направлениях

Российские солдаты на южном фланге Артёмовска (Бахмута) перешли в контратаку в районе Клещеевки и выбили ВСУ с нескольких ранее занятых позиций. На северном фланге этого направления ВСУ попытались прорвать позиции ВС РФ в районе Берховского водохранилища, но были встречены плотным огнём. Украинской армии пришлось отступить, понеся серьёзные потери. Успешно продвигается Армия РФ северо-восточнее Работино, противник покидает занятые рубежи.

Освобождение Новосёловского (Сватово-Кременное направление)

Тяжёлые бои за господствующие высоты в направлении к Кармазиновке закончились в пользу российских бойцов, ВСУ не удалось продвинуться. Также ВС РФ закрепились в Новосёловском, вытеснив украинских боевиков из населённого пункта.

— На Сватовском направлении продолжается успешное наступление российских войск. Полностью освобождена Новосёловка, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль Новосёловского снимает угрозу с Куземовки и резко снижает перспективы противника на Сватовском направлении, — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Военкоры отмечают, что продолжается продвижение к Осколу со средней скоростью 1–1,5 км в день. Противник продолжает перегонять резервы для усиления группировки в районе Купянска и на Сватовском направлении в целом, снимая резервы с Запорожского направления.

Авторы Андрей Лапенков