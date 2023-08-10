Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Байдену передали, кто оставил кокаин в Белом доме, это может быть приближённый его семьи

Президент Пакистана Ариф Алви одобрил роспуск Национального собрания

ЦБ до конца года не будет покупать иностранную валюту

Бывший министр обороны Украины объявлен Россией в розыск по уголовной статье

Россиян освободили от сдачи отпечатков для получения китайских виз

Задержанный со стрельбой бывший мэр Димитровграда заключён под стражу

ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину

Российский экипаж МКС вышел в открытый космос почти на семь часов

Названы дата и место, где президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Первая жертва взрыва: В Сергиевом Посаде умерла женщина с ожогами 100% тела

Три недели: Как продвигается освобождение Украины в августе

Сколько населённых пунктов на Украине удалось освободить Армии РФ, пока ВСУ считают, что ведут контрнаступление.

9 августа, 22:40
<p>Самолёт Су-25СМ ЦВО перед вылетом на боевую задачу для нанесения ракетного удара по миномётным расчётам ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Самолёт Су-25СМ ЦВО перед вылетом на боевую задачу для нанесения ракетного удара по миномётным расчётам ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В западных СМИ продвижение украинских боевиков в Запорожской области и на севере ДНР оценивали ещё в начале июля в 180 квадратных километров, не считаясь с потерями, которые составили более 40 тыс. человек и почти 5 тыс. единиц различного вооружения. Однако, по словам военных экспертов, три минувшие недели внесли корректировку — началось движение Российской армии, которая освободила до 250 квадратных километров. Например, 140 — в районе Карамзимовского плацдарма на левом берегу реки Жеребец, по 20 — под Купянском и в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества на стыке ДНР и ЛНР.

Никто за три месяца не увидел тысячи единиц нашей разбитой техники и тысячи наших павших бойцов. Дроны для объективного контроля ведь есть не только у нас, правда? А вот колонны разбитой техники и горы убитых солдат ВСУ мы почему-то видим каждый день, — подчеркнул военкор Марат Хайруллин.

Харьковская область

ВС РФ освободили от ВСУ пять населённых пунктов в Харьковской области, сообщил глава администрации Виталий Ганчев. Накануне представитель Минобороны РФ рассказывал, что российские военнослужащие захватили семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны и разгромили роту пехоты противника.

Военнослужащие расчёта 120-мм миномёта спецназа Западного военного округа на позиции между границей ЛНР и Харьковской области. Фото © ТАСС / Александр Река

Военнослужащие расчёта 120-мм миномёта спецназа Западного военного округа на позиции между границей ЛНР и Харьковской области. Фото © ТАСС / Александр Река

Продвижение на Артёмовском и Запорожском направлениях

Российские солдаты на южном фланге Артёмовска (Бахмута) перешли в контратаку в районе Клещеевки и выбили ВСУ с нескольких ранее занятых позиций. На северном фланге этого направления ВСУ попытались прорвать позиции ВС РФ в районе Берховского водохранилища, но были встречены плотным огнём. Украинской армии пришлось отступить, понеся серьёзные потери. Успешно продвигается Армия РФ северо-восточнее Работино, противник покидает занятые рубежи.

Освобождение Новосёловского (Сватово-Кременное направление)

Тяжёлые бои за господствующие высоты в направлении к Кармазиновке закончились в пользу российских бойцов, ВСУ не удалось продвинуться. Также ВС РФ закрепились в Новосёловском, вытеснив украинских боевиков из населённого пункта.

На Сватовском направлении продолжается успешное наступление российских войск. Полностью освобождена Новосёловка, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль Новосёловского снимает угрозу с Куземовки и резко снижает перспективы противника на Сватовском направлении, — отметил военный эксперт Борис Рожин.

Военкоры отмечают, что продолжается продвижение к Осколу со средней скоростью 1–1,5 км в день. Противник продолжает перегонять резервы для усиления группировки в районе Купянска и на Сватовском направлении в целом, снимая резервы с Запорожского направления.

Бронь снимается: Почему Киеву понадобилась тотальная мобилизация

Бронь снимается: Почему Киеву понадобилась тотальная мобилизация

Авторы
Андрей Лапенков
Андрей Лапенков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!