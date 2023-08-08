Почему Киеву понадобилась тотальная мобилизация Каких специалистов Зеленский намерен мобилизовать, сняв бронь, и как он маскирует провал украинской делегации в Джидде. 18099 18099 Киеву предстоит мобилизовать гражданских чиновников. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Ignacio Marin

Мобилизация под корень

Глава Украины записал очередное видеообращение на фоне белых стен. Однако его акценты после провала саммита в Джидде расставлены несколько иначе, полагают эксперты. За словами о сплочении нации, говоря о том, что если кому-то уже кажется, что военные действия "где-то там" и что победить должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность, и только всем народом можно это пройти, Зеленский подразумевает тотальную мобилизацию, в которой брони лишатся до сих пор не прикасаемые специалисты.

Видео обращения Владимира Зеленского, который заявил о тотальной мобилизации, борьбе с коррупцией и международных событиях в августе и сентябре © T.me / Zelenskiy / Official

— Речь идёт о новых волнах мобилизации. В связи с крайне большими потерями ВСУ в июне и июле при попытках атак российских укреплений на южном направлении, украинская армия сталкивается с острым дефицитом личного состава. Будут организовываться всё новые волны мобилизации. Уже появилась информация о том, что бронь сняли со многих категорий специалистов, включая работников ВПК, энергосферы, и также обсуждается вопрос о лишении брони украинских чиновников. Всё это должно, по замыслу Зеленского, что называется, заткнуть дыры в личном составе, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Коррупция

В ходе обращения Зеленский сказал, что борьба продолжится не только на международных платформах, но и внутри Украины. "Мы продолжим и внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями", отметил глава бывшей УССР в видеоролике.

— Сколько существует украинское государство — с 1991 года, всё это время там борются с коррупцией. Но от этой борьбы её становится только больше. Она давно стала важным элементом и институтом Киева, — напоминает политолог Алексей Мартынов.

Международные мероприятия

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (слева) и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP

Перечисляя международные площадки, в которых Украина намерена участвовать в августе и сентябре, Зеленский заявил, что предстоят новые коммуникации с партнёрами в ходе "Крымской платформы, саммита первых леди и джентльменов и Генассамблеи ООН". Политолог Мартынов обращает внимание, что всё это напоминает КВН под тяжёлыми наркотиками, из формата которого Зеленский не может выбраться.

— Здесь можно выделить два фрагмента, — предполагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — По непонятным причинам Зеленский делает больший акцент на предстоящую серию мероприятий. Возможно, это связано с тем, что для украинской дипломатии саммит в Саудовской Аравии прошёл крайне неудачно. WSJ уже отметила, что украинская делегация вела себя достаточно пассивно и не отстаивала обычные требования, включая вывод армии РФ из новых российских регионов.

Никита Мендкович полагает, что это могли быть и вынужденные тактические уступки. В то же время, по его словам, "Зеленский пытается успокоить элиты именно такими заявлениями". Комментируя, что, мол, саммит в Джидде был не последний и у них будет возможность что-то заявить на других площадках".

— Перечислив далеко не все международные мероприятия, глава Украины намеревается добиться финансовых средств, предметов двойного назначения и оружия из любых источников для продолжения войны против России. На текущий момент это единственное средство для поддержания режима, потому что любое изменение модальности будет означать катастрофу для его власти, — считает Мендкович.

Авторы Елена Стафеева