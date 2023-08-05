О каких гарантиях безопасности Украина пытается договориться с Вашингтоном Эксперты считают, что гарантии безопасности для Киева являются ширмой, чтобы принять знаковое решение по замене первого лица Незалежной. 74354 74354 Чем на самом деле являются гарантии безопасности Украине? Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Переговоры Украины и США по предоставлению Киеву гарантий безопасности могут означать, что Вашингтон пока ещё окончательно не решил киевский вопрос, но на горизонте маячит замена первого лица Украины. Во время консультаций стороны обсудят защиту Незалежной и её военные силы, тренировку украинских военнослужащих за границей и обмен разведданными, а также возможные реформы в ВПК, полагают эксперты.

США стали первой страной, которая пошла на такой шаг, прокомментировал начало дискуссии глава Офиса украинского президента Андрей Ермак, добавляя, что такие переговоры помогут создать модель и для других партнёров. "Обсуждение гарантий безопасности для киевского режима предусмотрено совместной декларацией, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе", — напомнил Андрей Ермак в Telegram. К документу присоединились 12 стран. Госдепартамент США также подтвердил, что идут консультации.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров отмечает, что Белый дом пытается сделать хорошую мину при плохой игре. "Что ещё более серьёзного могут сделать США по сравнению с тем, что сделали? Они поставили на Украину огромное количество летального оружия, обеспечили лавиной кредитов. Они поставляют продукты и товары первой необходимости. Обеспечивают поддержку Украины на всех международных площадках".

Саммит НАТО в Вильнюсе. Фото © Getty Images / Paul Ellis - Pool

— Эти переговоры — не что иное, как форма моральной поддержки Киева со стороны Вашингтона. И всего лишь демонстративный жест, призывающий поддерживать фашистский режим Украины, поставлять вооружение ВСУ и оказывать финансовую помощь. Не исключаю, что в ходе этих консультаций будут обсуждаться какие-то рабочие вопросы. Но главный смысл этого акта и освещение в прессе — чисто политические, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Несколько дней назад американские СМИ начали обсуждать, что произойдёт на Украине в случае, если президент Украины погибнет, чем раздосадовали ближайшее окружение Зеленского и вынуждены были сделать опровержение.

План на случай смерти президента есть в конституции любой страны, напоминает Никита Мендкович, потому что все люди смертные и президенты — не исключение. А озвучивание идеи о том, кто возглавит страну после ухода Зеленского, может означать, что всерьёз рассматривается вариант замены первого лица, для того чтобы дать военному конфликту новое дыхание и создать впечатление возможности позитивных перемен у населения оккупированных областей. "Но любая фигура уже не будет иметь необходимой минимальной легитимности и доверия", уверен он.

Сегодня издание Politico сообщило, что некий глобальный саммит по Украине может пройти на полях встреч под председательством Генассамблеи ООН в Нью-Йорке или G20 в Нью-Дели, то есть 18–19 сентября и 9–10 сентября.

Авторы Елена Стафеева