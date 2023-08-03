Отбросы Запада: Кого отправляют воевать за Киев Представители более чем 80 стран приехали повоевать на Украину. Кто из них никогда не вернётся домой, а кого обманули с выплатами? 19014 19014 Киевский режим ищет новых наёмников. Обложка © Flickr / 7th Army Training Command

Почти 200 лет назад в Россию вторглась армия Наполеона, которую назвали армией двунадесяти языков. В неё входили французы, поляки, португальцы и многие другие. Сегодня на территории, контролируемой киевским режимом, русским войскам опять противостоят представители разных национальностей, собранные под флагом Украины. Количество ликвидированных наёмников неуклонно растёт благодаря точным ударам российского оружия. Обозреватель издания Business Insider Майкл Пек заявляет, что количество "солдат удачи" в рядах ВСУ сократилось до двух тысяч, при этом контингент туда попадает самый разнообразный.

— Кто-то из решивших помочь Киеву был экс-офицером стран НАТО. Были и радикалы, анархисты, террористы, участники боевых действий в Сирии, — пишет Пек.

Кстати, Украина — ненадёжная страна для подписания контракта. Во-первых, тело убитого наёмника, скорее всего, никто не заберёт с поля боя. Во-вторых, с выплатами случаются трудности.

Недобитки из Сирии

Украина активно привлекает в ряды своих вооружённых сил боевиков, которые обосновались на части Сирии, находящейся под контролем Турции. Получается, что Реджеп Эрдоган поставляет не только оружие, но и живую силу.

— Турция — единственный вариант доставки боевиков из Сирии на Украину. Я не удивлюсь, если они попадают туда турецкими транспортными средствами. Турецкие власти как минимум в курсе и потворствуют этому. Скорее всего, турецкие власти и занимаются вербовкой. Эрдоган играет в геополитику. Мы видим, что, с одной стороны, он отказывается вводить санкции против России, а с другой — поставляет оружие Украине, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Мотивация террористов понятна. Работы нет, кроме как воевать, ничего не умеют. Единственный выход — искать новых работодателей, ведущих боевые действия. В поисках лучшей жизни на Украину отправился Абу Мухаммад из Аазаза. Три месяца он провёл на фронте, а потом, получив зарплату, вернулся домой. При покупке мотоцикла обнаружилось, что деньги он получил фальшивые. Теперь он заявляет, что сирийские боевики не хотят ехать на Украину.

Видео © t.me / swodki

Но что деньги, когда ты хочешь отдать жизнь за Незалежную, а тебя избивают представители "титульной" нации?

Колумбийские разборки

Когда-то знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар устроил настоящую войну против властей на улицах городов. Его подручные нападали на чиновников, политиков, судей, полицейских. Вероятно, наёмники воодушевились рассказами об этом и решили попробовать себя на Украине, но столкнулись с проблемой в виде бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они пришли к колумбийцам в расположение и избили их.

Это вызвало гнев испаноязычных наёмников. Что стало причиной конфликта, пока не известно, но точно понятно, что к колумбийцам относятся "как к животным".

— Относятся к нам как к собакам! Я получил осколки здесь за твою чёртову страну! Я исполнял свои задачи, инструктировал людей. А он относится к нам как к животным, — кричит один из наёмников.

Интересно, что в ходе перепалки "солдат удачи" заявил, что приезжие покидают ряды ВСУ.

Европейский сброд

Знаменитый лозунг гласит, что Украина — это Европа. Некоторые европейцы так уверовали в это, что решили прийти на помощь буферному государству, расположенному между Россией и Польшей.

Австрийское издание ONF посчитало, что из Германии на Украину уехало как минимум 12 человек. Все они замешаны в экстремистской деятельности или политических преступлениях. Примечательно, что в немецком Минюсте заявили, что судить за участие в боевых действиях их не будут, если они официально проходили службу в украинских вооружённых силах, а, как известно, для таких помощников создан Интернациональный легион.

— Одни едут просто заработать денег, другие — по идеологическим причинам. Большинство увлекается ультраправыми идеями. В данном случае они сражаются за белую Европу, против коммунистов, за демократию, то есть играет тот же принцип, когда на стороне гитлеровской Германии выступали представители всей Европы. Также в рядах наёмников присутствуют ультралевые, которые сражаются за свободу против некоего ордынско-московского ига. Реальную же боевую силу из себя представляют те, кто едет за деньги, так как в основной массе это профессиональные солдаты, отслужившие в горячих точках, — отмечает военный эксперт Александр Матюшин.

Кстати, есть ещё один способ не попасть под суд за наёмничество — погибнуть. Чех Карел Кучера прошёл многое, в том числе бои в Харьковской области, но 18 марта был ликвидирован вблизи Бахмута. Теперь его тело пытаются найти родственники. Чехи и поляки — не единственные, кто противостоял силам МО РФ и группы "Вагнер" в боях за Артёмовск. Обнаружились грузины.

Видео © t.me / infantmilitario

Что же ждёт наёмников на Украине? Понятно, что некоторые, образумившись, ищут способы вернуться домой и бегут с Украины, другие продолжают воевать. Некоторых ждёт смерть и забвение. 10 июля Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что российские войска ликвидировали 4845 "диких гусей". Гибнут представители многих наций.

Сейчас киевский режим ищет новых наёмников. В российском оборонном ведомстве заявляют, что поиски идут в Латинской Америке, Ираке и Афганистане, а также в Сирии. Учитывая, что Украина в своих контрнаступлениях теряет по несколько сотен человек каждый день, то искать иностранцев будут усиленно, ведь Киеву нужно хотя бы удержать ту территорию, которая ещё под контролем.

Авторы Даниил Черных