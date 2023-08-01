Обратный отсчёт киевского режима: Что означают атаки дронов на Москву и корветы ЧФ РФ Для чего ВСУ бьют по небоскрёбам "Москвы-Сити", как долго это будет продолжаться и что означают эти попытки для официального Киева. 97639 97639 Киевскому режиму не даёт покоя одна конкретная башня "Москвы-Сити". Обложка © Getty Images / Boris Alekseev / Anadolu Agency

Что известно об украинских БПЛА, атакующих Москву и корабли ЧФ

Вторые сутки подряд украинские БПЛА пытаются атаковать объекты в Москве. В ночь на 1 августа два беспилотника уничтожены над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов, ещё один упал на территории "Москвы-Сити", следует из сводок Минобороны РФ. Пострадал 21-й этаж небоскрёба, нарушено остекление площадью 150 квадратов. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву пригрозил, что "неустановленных дронов" будет больше.

Напомним, высотное здание в деловом центре подвергалось атаке дронов 31 июля. По информации ТАСС, атаковавшие Москву БПЛА долетели до столицы с территории Украины, хотя официально информация не подтверждена. Известно, что расстояние от Москвы до границы с Украиной составляет примерно 850 километров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметил, комментируя очередную ночную атаку беспилотников на столицу, что "угроза Москве и её жителям реальна и очевидна" и "меры принимаются".

Похоже, киевскому режиму не даёт покоя одна конкретная башня "Москвы-Сити", которая, согласно открытым источникам, является одним из символов делового процветания столицы.

Одновременно с нападением на столичный центр была совершена попытка атаковать тремя беспилотными морскими дронами патрульные корабли Черноморского флота — корветы "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 километрах юго-западнее Севастополя. Безэкипажные катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей.

Корвет "Василий Быков" на дежурстве в Чёрном море. Фото © Северное ПКБ

Это уже второе за неделю нападение на российские военные корабли. В прошлый раз атака производилась на "Котова". Корветы контролируют "Турецкий поток" и судовой трафик из Босфора. Оба патрульных корабля сложнее поразить, поскольку они страхуют друг друга в подобных атаках.

Военные эксперты отмечают, что в момент нападения БПЛА восточнее побережья Болгарии (там же, где были патрульные корабли) действовал американский БПЛА MQ-9A Reaper, наводящий беспилотники, также был замечен RQ-4D Phoenix.

Какую цель преследуют власти Украины

— Атаки дронов — проявление террористической тактики украинской армии. Боюсь, не последнее. На поле боя в фронтальной войне они терпят поражение. Это они пытаются компенсировать атаками по объектам в глубоком тылу, которые не имеют прямого влияния на линию фронта, но подобные нападения, по замыслу киевского режима, должны посеять ужас среди населения России и заставить пойти чуть ли не на капитуляцию. Это та же тактика террора и запугивания, к которой прибегают международные террористические организации: "Аль-Каида"*, ИГИЛ* и другие, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Реагировать на них нужно точно так же, полагает политолог: игнорировать и продолжать поражение баз террористов на Украине вплоть до полной ликвидации так называемой украинской армии, освобождая русские города.

— Масштабная террористическая война против России шла и в 1990-е годы, и в 2000-е, — напоминает Мендкович. — В своё время в ЦРУ в борьбе против СССР занимались конструированием террористических ячеек в Афганистане в 70-х годах, выпустив джинна из бутылки. И теперь эта тактика применяется по всему миру.

Реакция США на атаку дронов на "Москву-Сити"

Если официальные власти США в лице координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби пытаются откреститься от ударов беспилотниками по Москве, то отставные сотрудники ЦРУ уже впрямую предупреждают главу Украины о предстоящей замене руководителя Незалежной.

— Я бы хотел чётко дать понять, что мы не поощряем и не способствуем этим ударам, — прокомментировал ситуацию Кирби, добавив, что в Киеве "сами должны принимать решение о том, на что они будут нацелены и где они собираются разместить свой военный потенциал". — Мы не поощряем атаки внутри России. И мы, конечно же, не даём разрешение на атаки внутри России.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары украинских беспилотников по Москве приведут главу Украины к гибели.

— Зеленский идёт к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Вы должны спросить: "Ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах?" Буквально на днях девять из десяти машин, присланных США, были выведены из строя. 90% было уничтожено в одной атаке. Так где же Украина с точки зрения того, чтобы нанести ответный удар реальной российской военной мощи, чтобы попытаться помешать ей. Они этого не делают. Потому что Украина проигрывает. Сильно проигрывает, — сказал он в интервью.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон — об ударах беспилотниками по Москве. Видео © t.me / Пул N3

В американских СМИ даже выяснили, кто заменит Зеленского в случае смерти. "У Украины есть план на случай убийства Зеленского", — гласит свежий заголовок Politico.

— Согласно конституции, если президент не сможет более исполнять свои обязанности, на его место должен прийти спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, — сообщает издание, делая вывод, что власть может перейти к коллективному управлению, которое будут осуществлять люди из бывшей команды президента. При этом в состав правящей коалиции Politico включает главу офиса президента Андрея Ермака, главу МИД Дмитрия Кулебу и министра обороны Алексея Резникова, оставляя военкомом Валерия Залужного.

Авторы Елена Стафеева