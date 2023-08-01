Ключ к перемирию: Как Запад готовится остановить украинский конфликт Какие планы по урегулированию конфликта бывшей УССР обсуждает весь мир, кроме Украины, и какие страны собираются делить Незалежную. 31 июля, 22:40 G7 объявили о совместном заявлении о поддержке Украины, Вильнюс, Литва, 12 июля 2023 года. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Запад и его план — получить земли Украины

Переговоры Украины и США по гарантиям безопасности начнутся на этой неделе, сообщил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Предполагается, что они будут действовать до вступления Киева в НАТО. ЕС и Штатам придётся всё это время оказывать Киеву оборонную и финансовую поддержку.

Набор в группу гарантов Украины идёт через подписание совместной декларации, принятой "Большой семёркой" в Вильнюсе. Как утверждает Ермак, её, кроме членов G7, подписали ещё два десятка государств.

Механизм согласования членства Украины в НАТО запущен, считает директор Института РУССТРАТ Елена Панина. Вступление Украины в НАТО — по-прежнему в повестке, то есть планы США и альянса по военному освоению украинской территории — в силе. Пусть даже на последнем саммите НАТО в Вильнюсе они были отложены из-за разногласий внутри альянса, прежде всего между США и Британией.

Механизм согласования членства Украины в НАТО запущен. Фото © Getty Images / Sean Gallup

При этом переговоры, которые Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются навязать странам Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, не учитывают российских требований, а значит, Москва не согласится с ними.

— Договор Вашингтона по гарантиям безопасности Киеву станет образцом для других союзников США, — отмечает Панина. — Таким образом, через подписание двухсторонних гарантий начнётся предварительная процедура по согласованию членства Украины в НАТО. Как только данные гарантии подпишут все члены блока (сейчас их 31), можно будет говорить, что формальное принятие Киева в альянс произойдёт в первый же удобный момент.

Мероприятие в городе Джидда в Саудовской Аравии, куда приглашены все страны, которые не ввели против России санкций, а их порядка 30, станут попыткой Запада решить вопрос мирных переговоров в свою пользу, используя давление на Москву. Об этом сообщает The Wall Street Journal, комментируя, что Вашингтон пытается перехватить российскую инициативу, работая со странами Юга.

Встреча пройдёт 5–6 августа. На повестке дня — обсуждение мирного плана Зеленского для Украины, который основан на выводе российских войск с территории страны. Стоит отметить, что упомянутый план предусматривал восстановление довоенных границ Украины и возвращение домой всех заключённых и депортированных детей.

— Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины, — делает вывод издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мероприятия в Саудовской Аравии, отметив, что Кремль будет следить за этой встречей, однако, по его словам, никаких предпосылок нет для урегулирования конфликта при участии нынешнего киевского режима, "он не хочет и не может хотеть мира", так как используется для борьбы с Россией.

Кремль "будет следить за этой встречей", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Москва не согласится с таким планом, а это значит, ресурсы Запада потрачены впустую. Европейские политики уже высказываются против продолжения помощи Украине. Европа устала и понимает бессмысленность войны.

Так, министр обороны Италии Гуидо Крозетто допустил в интервью Corriere Della Sera, что по Украине может быть принято не военное, а политическое решение. По его словам, это связано с тупиковой ситуацией на фронте. Также он добавил, что приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США.

Общественное мнение на Западе не хочет больше поддерживать пострадавших в конфликте и продолжать помогать правительству Зеленского. В Польше устали терпеть пропаганду неофашизма и внесли законопроект, который будет сурово карать за распространение идеологии ОУН-УПА в Польше или восхваление их деятельности. Наказание предполагает три года лишения свободы.

— Заявления итальянского министра можно охарактеризовать средней температурой по больнице в Европе. Есть основания заявить, что и Германия ждёт шанса высказаться против помощи Киеву, — это касается Шольца. Для Парижа Украина — не приоритет. Единственный тормоз на пути к миру — США, — полагает политолог Камран Гасанов.

Мирный план Китая

24 февраля 2023 года был опубликован вариант китайского мирного плана урегулирования конфликта на Украине. Документ отражает взгляд властей КНР на мирное завершение войны между Украиной и Россией. Он не содержал конкретных мер и состоял из ранее озвученных чиновниками республики тезисов о приверженности международному праву.

Политологи отметили, что предложенный Пекином подход к мирному урегулированию, в первую очередь, отвечает его собственным интересам. Китай не заинтересован ни в триумфе, ни в разгроме России, так как Москва играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая, а благодаря беспрецедентным санкциям Китай имеет возможность покупать российские ресурсы на выгодных для себя условиях. В интересах Пекина завершение конфликта, которое позитивно скажется на глобальной экономике и снизит ядерную напряжённость.

Инициатива урегулирования стран Африки

В ходе саммита Россия – Африка от лидеров африканских стран поступил серьёзный запрос на прекращение конфликта на Украине. Напомним, мирный план Африки предполагает деэскалацию с обеих сторон конфликта; признание суверенитета стран в понимании Устава ООН; гарантии безопасности всем сторонам; возобновление поставок зерновых через Чёрное море; гуманитарную поддержку всем людям, пострадавшим от конфликта; освобождение военнопленных с обеих сторон; постконфликтное восстановление.



В состав африканской делегации, представлявшей мирную инициативу в Киеве и Москве в середине июня, вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский союз, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда. Однако на бумаге эти предложения зафиксированы не были.

Встреча президента РФ Путина и президента Южно-Африканской Республики Рамафосы. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Разброд в рядах Европы начался после саммита в Вильнюсе и краха контрнаступления Украины, считают политологи. Демарш итальянского министра — первая ласточка, за ним последуют другие. Политики Европы к концу лета при сохранении ситуации на фронте лишь озвучат давно назревшие ответы на вопросы. Конфликт на Украине и санкции против России обескровили Европу, и дальнейшее бездействие приведёт эти страны лишь к полнейшему экономическому краху.

Начинает ли Запад сдавать Украину? 0 Да, похоже на то Нет, это демарш несогласных Ситуация так и останется в подвешенном состоянии

Авторы Дмитрий Шестопалов