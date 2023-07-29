Почему США поставят Киеву танки М1 Аbrams без урановой брони Оглавление Последние новости по Украине Что представляет броня с пластинами из обеднённого урана Сколько "абрамсов" может получить Украина до конца 2023 года Фактор риска В сентябре Киеву предоставят первые восемь американских танков Abrams, вся партия составит 31 танк. Но есть нюансы. 20968 20968 Танк М1 Аbrams. Обложка © ТАСС / ZUMA Wire

Последние новости по Украине

США намерены лишить партию танков для Украины урановой брони и ряда других чувствительных технологий, которые составляют военно-промышленный секрет американского ВПК. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что поставка американских танков Abrams M1A1 Киеву ожидается в сентябре. Всего танков будет 31, в первой партии приедет не более восьми единиц.

Сначала танки отправят в Германию, где их отремонтируют. А затем снимут "наиболее чувствительные технологии, включая секретную броню из обеднённого урана". Стоит отметить, что ранее то же СМИ писало, что Пентагон собирался отправить Киеву более современную модель "Абрамсов" — M1A2.

Подготовка танковых экипажей ВСУ и специалистов по обслуживанию и ремонту на учебных танках Abrams идёт с середины мая на полигоне "Графенвур" в Германии. 200 обученных специалистов примут отремонтированные машины. Об этом в эфире телеканала CBS говорили в начале лета. Всего Пентагон обучит около 1,7 тысячи украинских солдат.

Что представляет броня с пластинами из обеднённого урана

Танк M1 Abrams. Фото © ТАСС / Sgt. Andres Chandler

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что главное предназначение такой брони — твёрдость. У неё высокая бронесопротивляемость, а у снарядов с урановым сердечником высокая бронепробиваемость.

Обеднённый уран является побочным продуктом любой атомной промышленности и состоит в основном из изотопа урана-238 (на 99,27%) плюс уран-235 и в незначительном количестве уран-234. Это один из самых тяжёлых элементов на планете и производится из низкоактивных радиоактивных отходов, оставшихся от производства ядерного топлива или ядерных боеголовок, что делает его доступным для производства в больших количествах.

— Потенциальное воздействие их использования на окружающую среду может быть катастрофическим, поскольку радиоактивные частицы, выбрасываемые в воздух при использовании снарядов с обеднённым ураном, имеют период полураспада более четырёх миллиардов лет. Легко вдыхаемая пыль может перемещаться более чем на 40 км от места каждого удара, создавая эффект площади массы, — констатирует издание Military Watch, описывая использование оружия с обеднённым ураном в американских военных кампаниях по всему миру.

Сколько "абрамсов" может получить Украина до конца 2023 года

Танки M1 Abrams. Фото © ТАСС / imago images / Scanpix / Karolis Kavolelis

Более 10,3 тысячи танков Abrams выпущено с 1980 года. При этом модернизация машин включает не менее 32 модификаций. Также меньше шести машин сделано на основе этого танка, включая M1 Heavy Armored Recovery Vehicle — прототип БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина).

В 2021 году Корпус морской пехоты США расформировал свой танковый парк и передал армии более 400 M1A1, четвёртую часть из которых получит Польша. The Military Balance подсчитал, что за 2022 год более трёх с половиной тысяч М1А2 и М1А1, прошедших разные модификации, переведены в запас. То есть следующие партии могут быть увеличены в несколько раз, полагает ряд экспертов.

Фактор риска

Американский танк M1A1 Abrams на полигоне в Джибути, Африка. Фото © Getty Images

Военный эксперт Алексей Живов напомнил, что Северный альянс повторяет судьбу Рейха. Поступление большого потока западного вооружения из разных стран стало для Киева серьёзной проблемой.

— Несмотря на то что бронетехника подогнана под натовские стандарты, она неоднородна. Разнобой в моторах, запчастях и комплектующих затрудняет ремонт техники. Западные машины, обладающие точностью и современной механикой, капризны. Они очень быстро расстреливают стволы, из строя выходят двигатели. На месте ремонтный батальон не в состоянии отремонтировать технику. Её приходится вывозить в Польшу, Германию, Румынию и чинить там, — сказал Живов.

Он отметил, что из-за огромного разнообразия и путаницы номенклатуры их вооружения у армии Гитлера в какой-то момент полностью сломалась ремонтная логистика. И они вынуждены были начать отступать, потому что не могли ремонтировать свою технику на поле боя.

Авторы Дмитрий Шестопалов