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Почему США поставят Киеву танки М1 Аbrams без урановой брони

Оглавление
Последние новости по Украине
Что представляет броня с пластинами из обеднённого урана
Сколько "абрамсов" может получить Украина до конца 2023 года
Фактор риска

В сентябре Киеву предоставят первые восемь американских танков Abrams, вся партия составит 31 танк. Но есть нюансы.

Опубликовано 28 июля 2023, 22:40
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Танк М1 Аbrams. Обложка © ТАСС / ZUMA Wire

Танк М1 Аbrams. Обложка © ТАСС / ZUMA Wire

Последние новости по Украине

США намерены лишить партию танков для Украины урановой брони и ряда других чувствительных технологий, которые составляют военно-промышленный секрет американского ВПК. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что поставка американских танков Abrams M1A1 Киеву ожидается в сентябре. Всего танков будет 31, в первой партии приедет не более восьми единиц.

Сначала танки отправят в Германию, где их отремонтируют. А затем снимут "наиболее чувствительные технологии, включая секретную броню из обеднённого урана". Стоит отметить, что ранее то же СМИ писало, что Пентагон собирался отправить Киеву более современную модель "Абрамсов" — M1A2.

Подготовка танковых экипажей ВСУ и специалистов по обслуживанию и ремонту на учебных танках Abrams идёт с середины мая на полигоне "Графенвур" в Германии. 200 обученных специалистов примут отремонтированные машины. Об этом в эфире телеканала CBS говорили в начале лета. Всего Пентагон обучит около 1,7 тысячи украинских солдат.

Что представляет броня с пластинами из обеднённого урана

Танк M1 Abrams. Фото © ТАСС / Sgt. Andres Chandler

Танк M1 Abrams. Фото © ТАСС / Sgt. Andres Chandler

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что главное предназначение такой брони — твёрдость. У неё высокая бронесопротивляемость, а у снарядов с урановым сердечником высокая бронепробиваемость.

Обеднённый уран является побочным продуктом любой атомной промышленности и состоит в основном из изотопа урана-238 (на 99,27%) плюс уран-235 и в незначительном количестве уран-234. Это один из самых тяжёлых элементов на планете и производится из низкоактивных радиоактивных отходов, оставшихся от производства ядерного топлива или ядерных боеголовок, что делает его доступным для производства в больших количествах.

— Потенциальное воздействие их использования на окружающую среду может быть катастрофическим, поскольку радиоактивные частицы, выбрасываемые в воздух при использовании снарядов с обеднённым ураном, имеют период полураспада более четырёх миллиардов лет. Легко вдыхаемая пыль может перемещаться более чем на 40 км от места каждого удара, создавая эффект площади массы, — констатирует издание Military Watch, описывая использование оружия с обеднённым ураном в американских военных кампаниях по всему миру.

Сколько "абрамсов" может получить Украина до конца 2023 года

Танки M1 Abrams. Фото © ТАСС / imago images / Scanpix / Karolis Kavolelis

Танки M1 Abrams. Фото © ТАСС / imago images / Scanpix / Karolis Kavolelis

Более 10,3 тысячи танков Abrams выпущено с 1980 года. При этом модернизация машин включает не менее 32 модификаций. Также меньше шести машин сделано на основе этого танка, включая M1 Heavy Armored Recovery Vehicle — прототип БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина).

В 2021 году Корпус морской пехоты США расформировал свой танковый парк и передал армии более 400 M1A1, четвёртую часть из которых получит Польша. The Military Balance подсчитал, что за 2022 год более трёх с половиной тысяч М1А2 и М1А1, прошедших разные модификации, переведены в запас. То есть следующие партии могут быть увеличены в несколько раз, полагает ряд экспертов.

Фактор риска

Американский танк M1A1 Abrams на полигоне в Джибути, Африка. Фото © Getty Images

Американский танк M1A1 Abrams на полигоне в Джибути, Африка. Фото © Getty Images

Военный эксперт Алексей Живов напомнил, что Северный альянс повторяет судьбу Рейха. Поступление большого потока западного вооружения из разных стран стало для Киева серьёзной проблемой.

Несмотря на то что бронетехника подогнана под натовские стандарты, она неоднородна. Разнобой в моторах, запчастях и комплектующих затрудняет ремонт техники. Западные машины, обладающие точностью и современной механикой, капризны. Они очень быстро расстреливают стволы, из строя выходят двигатели. На месте ремонтный батальон не в состоянии отремонтировать технику. Её приходится вывозить в Польшу, Германию, Румынию и чинить там, — сказал Живов.

Он отметил, что из-за огромного разнообразия и путаницы номенклатуры их вооружения у армии Гитлера в какой-то момент полностью сломалась ремонтная логистика. И они вынуждены были начать отступать, потому что не могли ремонтировать свою технику на поле боя.

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов
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