Что не так с картой украинского наступления на Запорожье Американскому избирателю предъявили маршрут украинского наступления в Запорожье, "основной удар" вчера был отражён, вторые сутки продолжается безуспешная атака обученных на Западе резервов ВСУ на российские позиции. Но почему не сработают козыри Киева? 25780 25780 ВСУ не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков Запорожского направления, Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Президент Путин сегодня заявил, что ВСУ не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков Запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия. По его словам, 39 единиц техники, включая 26 танков, было уничтожено. Потери противника составили до 200 человек. Без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в десятки раз.

— Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, — сказал Путин, добавив, что военным будут вручены награды.

Американские СМИ анонсировали главный удар Киева в контрнаступлении. Согласно версии журналистов, большую часть резервов ожидает сражение на юге, пишет New York Times. Речь идёт о боях вдоль южной линии фронта в Запорожской области.

Сутками ранее ВСУ бросили в атаку на Запорожском фронте более 100 танков, БМП и БТР. Штурмовые группы 33-й и 118-й отдельных механизированных бригад 10-го армейского корпуса ВСУ предприняли несколько волн атак в районе Работина. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что боевики этих бригад прошли обучение за рубежом, а сами соединения оснащены западными образцами военной техники, включая танки "Леопард" и БМП "Брэдли".

Кладбище ленд-лиза в Работино продолжает пополняться. Видео © T.me / stepnoy_veter

Кладбище ленд-лиза западной техники продолжает пополняться и на вторые сутки. На наступление последовал мощный ответ российской артиллерии и авиации. Военкоры сообщают, что противник пошёл в атаку с утра крупными силами. Но уже подбито более 10 танков ВСУ, 12 бронемашин. Над полем боя активно работает армейская авиация ВС РФ.

Карта главного удара ВСУ по Запорожью

Как ВСУ намерены разделить группировку Армии РФ. Инфографика © LIFE

Перед украинскими военнослужащими, обученными на Западе, стоит "монументальная задача", поскольку Россия "построила плотную оборонительную сеть из минных полей, траншей, бункеров, противотанковых ловушек и других препятствий". Предполагается, что ВСУ намерены пробиться к Токмаку и Мелитополю — оба города считаются узлами автомобильных и железных дорог.

Если украинским силам удастся пройти в этом направлении, то, как считает NYT, они "фактически разделят удерживаемую Россией территорию на две части" и затруднят координацию с пополнением запасов.

Последние недели июля показали, что силы, которые должны были обеспечить прорыв ВСУ, не могут добиться нужного результата, потому что часть резервов была использована. К тому же военные эксперты отмечают, что необходимую для прорыва артиллерию в определённой концентрации придётся стягивать со всего фронта, в результате будут ослаблены и так мало защищённые участки. При этом для российской стороны эти цели будут легко накрыты бомбами с УМПК, "Ланцетами" и Ка-52.

Работа вертолётов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— У нас превосходство в артиллерии, авиации, информационное превосходство. Вчера там сгорело 26 танков — это очень большие потери. Все возможности, которые были у ВСУ, уже были предъявлены в июньских сражениях. Этот удар может захлебнуться максимум через две недели, в лучшем случае в более короткий срок, — сказал Лайфу военный эксперт Константин Сивков.

Ловушка для Зеленского, или Мясорубочный ультиматум США

Заявления американских СМИ — это не только предупреждение и ловушка для Зеленского. Официальные лица США называют основной удар ВСУ большим тестом.

— Если для чиновников США "мясные штурмы" — это "большой тест", то вывод можно сделать только один. Если тест покажет отрицательный результат, то поменяться может и больной, и способ лечения, — уверен политолог Марат Баширов. По его словам, эта публикация выглядит как "откровенный намёк Зеленскому".

Нынешняя фигура президента Украины — это символ военного конфликта, поскольку в США дело близится к предвыборной гонке, то основной владелец бренда "Слуга народа" может заменить фигуру в игре и попросту поставить новое лицо, которое поведёт остатки бывшей УССР на переговоры с Россией.

Дело в том, что западные эксперты уже объясняли, что Зеленский и фильм, в котором он играл президента, были особым медиапродуктом, разработанным на Западе для переизбрания главы Украины и развязывания войны. Скотт Риттер снял даже документальный фильм "Агент Зеленский" — о том, как украинцев обманули с помощью "Слуги народа". Нынешняя ситуация на Западе жёстко привязана к срокам президентской кампании в США.

Кадр из сериала с Зеленским в роли президента. Фото © "Слуга народа", режиссёр Алексей Кирющенко, сценаристы Юрий Костюк, Андрей Яковлев, Юрий Микуленко / Kinopoisk

— Сейчас идёт подготовка к окончательному выдвижению кандидатов от партии и их борьбе за власть. В этих условиях партии войны в Вашингтоне крайне важно иметь какие-то аргументы в пользу дальнейших трат на поддержку Украины. Полный провал контрнаступления ВСУ уже создал достаточно большие проблемы в западной прессе, об этом сейчас не пишет только ленивый. И эту идею будет сложно продать избирателям в ходе предстоящих выборов. Это может плохо сказаться на фондах, которые выделяют деньги на Украину. Именно поэтому США и НАТО давят на Киев, чтобы он добился в максимально короткие сроки — самое позднее до конца лета — каких-то заметных достижений, чтобы предъявить их американскому избирателю, — отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Авторы Елена Стафеева