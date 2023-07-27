Что означает для СВО освобождение Одессы К чему приведёт потеря Украиной портов в Одессе, Николаеве и устье Дуная и какие силы ВСУ могут быть сосредоточены на этих направлениях. 55505 55505 Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Обложка © ТАСС / Министерство обороны РФ

Одним из косвенных итогов террористического удара Киева по Крымскому мосту стала приостановка зерновой сделки, а вместе с этим — оформление одесского направления в СВО. Россия давно говорила о том, что её условия в этом договоре не соблюдаются, а очередной теракт мог повлиять на окончательное решение Москвы. При этом рассматривается и другая версия — удар готовился давно и был связан с запланированным продвижением ВСУ на Запорожском направлении. Тем не менее Россия решила отказаться от невыгодного сотрудничества. Сейчас портовая инфраструктура Украины постепенно ликвидируется. С потерей портов Киев теряет ценность для Британии.

— ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одессы. На поражённых объектах находились иностранные наёмники. Все спланированные к удару цели уничтожены, — заявили в Минобороны России. Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации складов топлива ВСУ в Одесской области.

Какие силы ВСУ сосредоточены у Одессы и Николаева

— Одесса давно является одним из возможных направлений наступления российских военных сил на Украине, — напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Это декларировалось ещё в 2022 году. Её освобождение — одна из промежуточных целей спецоперации. Сейчас, в связи с завершением зерновой сделки, удары по уничтожению инфраструктуры активизированы. В то же время информации о скоплениях сил ВСУ на этом направлении мало, тем более что противник пытается её засекретить.

Патрульный корабль "Сергей Котов". Фото © kchf.ru / А. Бричевский

После того как были нанесены удары по портовым сооружениям в Одессе и устье Дуная, у ВСУ сократились возможности получать технику и боеприпасы в этом районе, комментирует военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

— Уничтожение ГСМ и боеприпасов на Южном направлении нанесло противнику немалый урон. Так или иначе, Киев вынужден сосредотачивать силы вблизи Одессы и Николаева, потому что опасается наших действий, — говорит Дандыкин.

При этом нахождение ВСУ и минирование портов не гарантирует безопасности ни местным жителям, ни всей черноморской зоне прибрежных государств. Морские мины из украинских портов периодически появляются в разных частях Чёрного моря. С весны турецкие власти работают над обезвреживанием украинских мин, которые доплывают до Босфора. Массовый дрейф киевских мин происходит и в сторону Болгарии и Румынии. В середине июля российские военные уничтожили с вертолёта КА-27 очередную украинскую мину в море. На кадрах украинского ролика видно, что морская мина приплыла на одесский пляж.

Украинская мина на одесском пляже. Видео © t.me / СОЛОВЬЁВ

Василий Дандыкин полагает, что какие-то части киевское командование перебрасывает на Южное направление, в район Запорожья, Клещеевки и, по некоторым данным, под Сватово, где армия РФ имеет успехи. Также он подчёркивает, что ВСУ беспокоятся за Купянск, Балаклею и Харьковское направление.

Попытку атаки российского корвета "Сергей Котов" украинскими дронами на Западе связывают с патрулированием корабля маршрута между Босфором и украинским портом Одесса. Похоже, больше всего на Западе боятся блокады Россией украинских портов. В этом случае Украина серьёзно потеряет в глазах Лондона. А по сути — обесценится.

Авторы Елена Стафеева