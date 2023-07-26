Алая река: Как украинские войска штурмуют Днепр Какую тактику используют ВСУ при попытках форсирования Днепра и высадке на левый берег? В каком режиме украинские боевики продолжат штурм в ближайшие две недели? 38278 38278 Реактивные системы залпового огня "Град" ВС РФ на Херсонском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В настоящее время от Херсона до Бериславля, которые находятся под контролем ВСУ, слышны взрывы, объявлена воздушная тревога. Всю прошедшую неделю украинские силы десантировались на левую сторону Днепра и пытались закрепиться, но несли поражение. Безуспешные переправы стоили ВСУ в течение июля потерь в живой силе около 900 человек, сообщают власти Херсонской области.

Видео уничтожения наблюдательного поста ВСУ в Херсонской области. Видео © T.me / Фронтовая птичка

На видео Армией России уничтожен наблюдательный пост, который служил местом сбора личного состава ВСУ, промежуточной точкой перед отправкой на правый берег Днепра. После получения задачи с воздуха была запущена ракета Х38М, которая справилась с кирпичными стенами поста.

Потери ВСУ на Херсонском направлении подрывают позиции украинских боевиков, и военнослужащие сдаются целыми взводами. Солдаты записывают обращение к Зеленскому, где рассказывают, что их каждый день бросают без достаточного снабжения, боеприпасов и продуктов на левый берег Днепра у Антоновского моста.

Военные 189-го отдельного батальона 123-й бригады теробороны ВСУ говорят, что их отправляют в бой без еды и боеприпасов — "одна граната на троих", — говорится в обращении.

Измученные бойцы ВСУ обращаются к Зеленскому. Видео © T.me / ЧВК

Потери противника на Херсонском направлении в июле

Представители командования группировки войск "Днепр" сообщили, что с 1-го по 23 июля вооружённые формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли: до 880 человек личного состава; более 30 лодок; два танка; шесть самоходных и 22 буксируемые гаубицы; две реактивные системы залпового огня; более 30 миномётов; один противотанковый ракетный комплекс; одну командно-штабную машину; два командных пункта; три радиолокационные станции; две установки радиоэлектронной борьбы; семь складов. И каждый день эти потери продолжают увеличиваться.

Крошечный простреливаемый пятачок в районе Антоновского моста превращён по итогу в кровавую мясорубку. Туда отправлено погибать больше всего солдат ВСУ. С военной точки зрения, район Антоновского моста — это бесперспективное место, комментируют эксперты.

О проблеме с личным составом, когда в ВСУ принудительно мобилизуют возрастных и больных людей, открыто пишут западные СМИ, отмечает политолог Юрий Баранчик.

— На левом берегу Днепра у Херсона ВСУ продолжают сидение в районе Алёшек, предпринимая попытки просочиться выше и ниже по течению. Это касается и Кинбурнской косы, где украинские боевики увеличили интенсивность обстрелов, — говорит Баранчик. — Десант остаётся одним из немногих для Киева способов обеспечить даже не победу, а смену парадигмы. Иначе придётся и дальше пробивать лбом шесть линий укреплений под Запорожьем в надежде, что у армии РФ закончатся быстрее снаряды.

Инженер-механик ВСУ ремонтирует оружие. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Ercin Erturk

Продолжение кровавого штурма левого берега Днепра

— На островах идёт усиленная борьба, российские войска выбивают десант ВСУ. Наша полоса там заминирована, поэтому эти атаки безуспешны. На удержание наших позиций в этом направлении не повлияет и увеличение интенсивности обстрелов, — считает военный эксперт Василий Дандыкин. — Всё это может продлиться ещё недели две.

Василий Дандыкин напоминает, что для форсирования водной среды, несмотря на подрыв Каховской ГЭС, нужно иметь превосходство над обороняющейся стороной в несколько раз. По его словам, у ВСУ таких возможностей нет. Поэтому лодки и десант будут уничтожены.

Авторы Елена Ладилова