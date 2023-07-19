Как западные СМИ готовят мир к исчезновению Украины с карты Земли Основной проблемой военного полигона под названием Украина для западного зрителя становится вопрос раздачи земли странам-соседям и отработка темы плохо работающего западного оружия. 34619 34619 Военные учения НАТО "Хрустальная стрела – 2023" в Латвии. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Чиновники в США не хотят комментировать наступление украинских войск, чтобы не критиковать Киев в момент непосредственной угрозы существования Украины, объясняет позицию большинства известных изданий американская газета The Washington Post.

Проблемы ВСУ

Вашингтон считает, что Киеву не удаётся провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении ВСУ, утверждает то же издание. Так как тактика ВСУ — ракетно-артиллерийские удары и движение мелкими группами на линии фронта в 1000 км — себя не окупает: темпы прогресса никудышные.

При этом, напоминает Washington Post, для сохранения живой силы Украина задействовала в текущей кампании лишь четыре из 12 обученных бригад.

Украинские солдаты 28-й бригады тренируются с использованием автоматических гранатомётов АГС-17 советского производства. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Но США Незалежная нужна ещё и как военный полигон. Для борьбы с русскими "Геранями" Пентагон выделил целое управление, пишет DefenseOne. Этим занимается теперь отдельное управление Армии США (Joint Counter-small Unmanned Aircraft Systems Office, JCO).

Перед ним стоит задача "поиска методов борьбы с российскими барражирующими боеприпасами на Украине". Зимой в JCO отбирались компании, изделия которых способны обнаруживать и уничтожать аналогичные "Гераням" БПЛА на дистанции свыше 2 км.

Печальный итог контрнаступления

Разгромный натовский саммит в Вильнюсе стал для администрации Зеленского местом порки, после которой глава киевского режима записал ролик, где более 40 раз извинился перед главой Минобороны Британии. И если для обычного зрителя эта мировая клоунада означает унижение Украины, то внутренние процессы результатов западной помощи теперь становятся новым трендом для публикаций, где разбираются проблемы, почему поставки техники себя не оправдывают.

USTRANSCOM отправляет на Украину более 60 боевых машин Bradley. Фото © ТАСС / ZUMA / Oz Suguitan

— Американские "убийцы танков" не помогли ВСУ: треть уже уничтожена Россией, — сообщает Military Watch Magazine. Ранее в Пентагоне обещали, что БМП Bradley обеспечат Киеву "необходимый уровень огневой мощи и брони" и "принесут перевес на поле боя". В действительности минимум треть этих машин уже повреждена или уничтожена, делает вывод автор MWM.

Долгожданное украинское наступление на российские позиции, начавшееся в начале июня, пока что привело лишь к скромным результатам и огромным потерям ВСУ, а также серьёзно испортило репутацию ключевым системам вооружения, включая "Брэдли" и "Леопард-2".

Взрывная волна аннексий

На Западе начали открыто обсуждать, когда же Польша вторгнется и захватит часть Украины. Французский журналист Жан-Доминик Марше, сообщая о подготовке Польши к захвату Западной Украины, произнёс в ходе интервью, что подтверждает, что в Польше и в странах Балтии обсуждают "создание одной из многонациональных дивизий, включающей украинские силы, польские силы". На случай, если Россия прорвёт фронт и возобновит наступление.

— Я думаю, что, действительно, была бы такая дивизия, как Польша и другие, — они направили бы войска вне НАТО, — отметил Жан-Доминик Марше, ссылаясь на ряд источников.

Он напомнил, что несколько недель назад экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подтверждал такую информацию коллегам из Guardian: "Я не исключаю, что Польша будет более активно участвовать в поддержке украинской армии и что за ней последуют страны Балтии с возможным вмешательством наземных войск".

На Западе начали открыто обсуждать, когда же Польша вторгнется и захватит часть Украины. Видео © t.me / Пул № 3

Коалиция желающих захватить остатки украинских земель может пополниться и западными странами. Британский эксперт Foreign Policy предложил принять Украину в Joint Expeditionary Force (JEF) — экспедиционные силы под началом Британии, в которые уже входят такие страны, как Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

— Принятие Украины в JEF станет хорошим промежуточным шагом перед её вступлением в НАТО — и отрезвляющим фактором для России. Демонстрирующим, что поддержка Киева со стороны Запада — это всерьёз и надолго, — объясняет Бенджамин Таллис.

Авторы Андрей Лапенков