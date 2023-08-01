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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 10:14
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ВСУ пытались атаковать гражданские суда под конвоем кораблей ВМФ России по пути в Босфор

МО сообщило о попытке ВСУ атаковать российские гражданские суда по пути в Босфор

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ночной попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор.

"Киевский режим сегодня ночью осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря", — отметил Конашенков.

Кораблями ВМФ России, которые сопровождали гражданские суда, своевременно вычислены украинские катера и уничтожены.

ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско
ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военные в ночь на 1 августа совершили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" беспилотными катерами в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

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ТАСС / Zuma

Андрей Бражников
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