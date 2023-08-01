ВСУ пытались атаковать гражданские суда под конвоем кораблей ВМФ России по пути в Босфор

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ночной попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор.

"Киевский режим сегодня ночью осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря", — отметил Конашенков.

Кораблями ВМФ России, которые сопровождали гражданские суда, своевременно вычислены украинские катера и уничтожены.