ВСУ пытались атаковать гражданские суда под конвоем кораблей ВМФ России по пути в Босфор
МО сообщило о попытке ВСУ атаковать российские гражданские суда по пути в Босфор
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ночной попытке атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор.
"Киевский режим сегодня ночью осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря", — отметил Конашенков.
Кораблями ВМФ России, которые сопровождали гражданские суда, своевременно вычислены украинские катера и уничтожены.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военные в ночь на 1 августа совершили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" беспилотными катерами в 340 километрах юго-западнее Севастополя.
ТАСС / Zuma