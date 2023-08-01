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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 05:20
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Два корабля ЧФ отразили атаку украинских беспилотных катеров в районе Севастополя

МО РФ: ВСУ пытались атаковать беспилотными катерами корабли Черноморского флота

Украинские военные в ночь на 1 августа совершили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" беспилотными катерами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 километрах юго-западнее Севастополя", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе отражения атаки все вражеские катера были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей. Как уточнили в министерстве, в настоящее время корабли Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.

В США показали видео атаки украинских беспилотников на российские корабли
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Ранее ВСУ уже пытались атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. В итоге морские беспилотники были поражены экипажем российского судна с расстояния 1000 и 800 метров. Уточнялось, что пострадавших в результате атаки нет.

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ТАСС / Пресс-служба Черноморского флота

Николь Вербер
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