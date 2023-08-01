Два корабля ЧФ отразили атаку украинских беспилотных катеров в районе Севастополя

Украинские военные в ночь на 1 августа совершили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" беспилотными катерами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 километрах юго-западнее Севастополя", — говорится в сообщении ведомства.