В США показали видео атаки украинских беспилотников на российские корабли

Американский телеканал CNN показал украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. Кроме того, на видео попал пункт управления дронами.

Создатели этих дронов заявляют, что аппараты способны нести до 300 килограммов взрывчатки и передвигаться на расстояние до 800 километров. Утверждается, что Magura V5 "быстрее, чем что-либо ещё в Чёрном море", и предназначен для атак на корабли. В рамках этого видеосюжета CNN показал видео с дронов, пытавшихся напасть на корабли ВМФ России. На некоторых кадрах видно, что по беспилотникам был открыт огонь.