В США показали видео атаки украинских беспилотников на российские корабли
CNN показал морской беспилотник-камикадзе ВСУ, которым Киев атакует корабли РФ
Американский телеканал CNN показал украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. Кроме того, на видео попал пункт управления дронами.
Новейший украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5. Видео © CNN
Создатели этих дронов заявляют, что аппараты способны нести до 300 килограммов взрывчатки и передвигаться на расстояние до 800 километров. Утверждается, что Magura V5 "быстрее, чем что-либо ещё в Чёрном море", и предназначен для атак на корабли. В рамках этого видеосюжета CNN показал видео с дронов, пытавшихся напасть на корабли ВМФ России. На некоторых кадрах видно, что по беспилотникам был открыт огонь.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать такими дронами российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море. А в ночь на 11 июня украинские морские беспилотники пытались ударить по кораблю "Приазовье". При этом в момент атаки в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл американский разведывательный дрон.