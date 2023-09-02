Батальон "Айдар" понёс сильнейшие потери, уцелело лишь 30% личного состава

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли в плен несколько украинских военных, среди которых оказались представители нацистского батальона "Айдар"*. Видео общения с пленными опубликовал в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Командир спецназа "Ахмат" общается со взятыми в плен в Клещеевке бойцами ВСУ. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Их [пленных] вам представляет дорогой брат — командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. Публикуемые съёмки — это доказательство его слов, сказанных в эфире шоу "Полный контакт", о присутствии так называемых элитных подразделений Киева в Клещеевке", — говорится в сообщении Кадырова.

В ролике помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов спрашивает у захваченных бойцов ВСУ их имена и в каких подразделениях они служили. Выяснилось, что все они были взяты в плен в Клещеевке. Кроме того, оказалось, что среди них есть служащие батальона "Айдар"*, которые рассказали о тяжелейших потерях: в нацистском подразделении только около 30% личного состава остаётся боеспособным.

"Осталось мало, точное количество не знаю, но в ротах по 10–15 человек", — рассказал пленник в ответ на вопрос о том, сколько осталось бойцов в подразделениях "Айдара".

Алаудинов также рассказал, что за время безуспешного контрнаступления украинская армия потеряла более 40 тысяч солдат убитыми. А безвозвратные потери ВСУ на всём протяжении СВО превысили 400 тысяч человек.