Командир спецназа "Ахмат" предположил, какие потери понесли ВСУ при контрнаступе
Алаудинов: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 40 тысяч бойцов
Украинские войска с начала контрнаступления безвозвратно потеряли уже свыше 40 тысяч бойцов, заявил помощник главы Чечни и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
В эфире телеканала "Россия-1" он напомнил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако противнику, по сути, до сих пор нечем хвастаться, кроме огромных потерь в живой силе и западной технике.
"У них потери в одном данном контрнаступе уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями", — сказал Алаудинов, подчеркнув, что с каждым днём украинская сторона теряет всё больше солдат.
Ранее сообщалось, что Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина Запорожской области.
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