Командир спецназа "Ахмат" предположил, какие потери понесли ВСУ при контрнаступе

Украинские войска с начала контрнаступления безвозвратно потеряли уже свыше 40 тысяч бойцов, заявил помощник главы Чечни и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

В эфире телеканала "Россия-1" он напомнил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако противнику, по сути, до сих пор нечем хвастаться, кроме огромных потерь в живой силе и западной технике.

"У них потери в одном данном контрнаступе уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями", — сказал Алаудинов, подчеркнув, что с каждым днём украинская сторона теряет всё больше солдат.