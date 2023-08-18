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18 августа, 11:53

Командир спецназа "Ахмат" предположил, какие потери понесли ВСУ при контрнаступе

Алаудинов: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 40 тысяч бойцов

Украинские войска с начала контрнаступления безвозвратно потеряли уже свыше 40 тысяч бойцов, заявил помощник главы Чечни и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

В эфире телеканала "Россия-1" он напомнил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако противнику, по сути, до сих пор нечем хвастаться, кроме огромных потерь в живой силе и западной технике.

"У них потери в одном данном контрнаступе уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями", — сказал Алаудинов, подчеркнув, что с каждым днём украинская сторона теряет всё больше солдат.

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Ранее сообщалось, что Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина Запорожской области.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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