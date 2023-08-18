СМИ раскрыли засекреченный прогноз разведки США о "контрнаступе" ВСУ
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут успеха во время контрнаступления
Разведывательное сообщество Америки убеждено, что Украину не ждут успехи в достижении целей при контрнаступлении. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
Согласно их сведениям, засекреченный прогноз разведки предрёк Украине провал в приближении к Мелитополю и разрушении Крымского моста. Авторы материала подчеркнули, что подобные прогнозы могут спровоцировать в Киеве и западных столицах поиск виновных в провале контрнаступления, на которое были выделены десятки миллиардов долларов, а также западное оружие и военная техника.
Также WP подчёркивает, что такие нерадужные для ВСУ перспективы порождают споры в американском Конгрессе. Некоторые представители Республиканской партии противятся запросу президента США Джо Байдена о выделении Киеву дополнительных миллиардов. Кроме того, ряд представителей властей США не согласны с тем, что наличие у ВСУ истребителей F-16 или оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS способно "стать панацеей".
Ранее сообщалось, что Киев бросил в бой последнее крупное резервное подразделение. 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работина в Запорожской области. Между тем ВС РФ уничтожили две гаубицы Zuzana-2 на Купянском направлении. При этом противник потерял до сотни человек личного состава. Главкома ВСУ Валерия Залужного предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом.
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