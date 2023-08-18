СМИ раскрыли засекреченный прогноз разведки США о "контрнаступе" ВСУ

Разведывательное сообщество Америки убеждено, что Украину не ждут успехи в достижении целей при контрнаступлении. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Согласно их сведениям, засекреченный прогноз разведки предрёк Украине провал в приближении к Мелитополю и разрушении Крымского моста. Авторы материала подчеркнули, что подобные прогнозы могут спровоцировать в Киеве и западных столицах поиск виновных в провале контрнаступления, на которое были выделены десятки миллиардов долларов, а также западное оружие и военная техника.