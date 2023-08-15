Главкома ВСУ предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом

ВСУ под руководством главнокомандующего Валерия Залужного и его генералов не смогут остановить наступление ВС России в Харьковской области и удержаться в Купянске — городе на реке Оскол, в котором находится крупный железнодорожный узел с несколькими станциями. Об этом предупредил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, на фронте для войск Незалежной сложилась "тяжелейшая ситуация".

"Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, [командующего Сухопутными войсками Александра] Сырского и [командующего Объединёнными силами Сергея] Наева не представляется возможным", — сказал он в своём YouTube-канале.

Соскин отметил, что ВСУ сдают ВС РФ свои позиции под Харьковом и терпят поражение. В то же время украинская армия не способна прорвать российскую оборону на Запорожском и Донецком направлениях.