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15 августа, 15:05

Главкома ВСУ предупредили о скорой потере контроля над стратегически важным городом

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут остановить ВС России под Харьковом

ВСУ под руководством главнокомандующего Валерия Залужного и его генералов не смогут остановить наступление ВС России в Харьковской области и удержаться в Купянске — городе на реке Оскол, в котором находится крупный железнодорожный узел с несколькими станциями. Об этом предупредил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, на фронте для войск Незалежной сложилась "тяжелейшая ситуация".

"Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, [командующего Сухопутными войсками Александра] Сырского и [командующего Объединёнными силами Сергея] Наева не представляется возможным", сказал он в своём YouTube-канале.

Соскин отметил, что ВСУ сдают ВС РФ свои позиции под Харьковом и терпят поражение. В то же время украинская армия не способна прорвать российскую оборону на Запорожском и Донецком направлениях.

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Ранее Олег Соскин указал на катастрофические для Украины провалы президента страны Владимира Зеленского. По его словам, своим правлением политик убил "минимум двести тысяч", а люди массово бегут из страны. В то же время на фронт призывают почти стариков.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Матвей Константинов
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