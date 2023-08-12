По его словам, действия Зеленского завершатся планомерным уничтожением Украины. Множество людей бежали из страны, а уровень рождаемости продолжает падать. Также Соскин упомянул, что на фронт уже призывают мужчин старше 50 лет, имеющих различные заболевания, что, по его словам, происходит от безысходности. Эксперт считает, что Зеленский не способен управлять государством и ему нужно подать в отставку.

