"Что вы наделали?": Украине предрекли скорый конец из-за провалов Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Украине почти пришёл конец из-за провалов Зеленского
Украина терпит тяжелейшие потери по причине некомпетентности её президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
"Потери просто огромнейшие. Минимум двести тысяч убил уже Зеленский. Что вы наделали?" — заявил Соскин.
По его словам, действия Зеленского завершатся планомерным уничтожением Украины. Множество людей бежали из страны, а уровень рождаемости продолжает падать. Также Соскин упомянул, что на фронт уже призывают мужчин старше 50 лет, имеющих различные заболевания, что, по его словам, происходит от безысходности. Эксперт считает, что Зеленский не способен управлять государством и ему нужно подать в отставку.
Ранее экс-офицер разведки Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что украинское командование бросает в бой всё больше солдат в надежде сломить российскую оборону, но это приводит к огромным потерям, которые Киев больше не в силах скрывать. Через несколько дней его ютуб-канал оказался заблокирован.
t.me / Zelenskiy / Official