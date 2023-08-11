YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Риттера, критиковавшего Зеленского

С видеохостинга YouTube был удалён канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера. Он в том числе комментировал российскую военную спецоперацию и критиковал США за помощь ВСУ.

При попытке зайти на канал Риттера всплывает сообщение о том, что такая возможность недоступна. Это объясняется тем, что связанный с ним аккаунт YouTube был удалён.

Риттер открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского и говорил о том, что тот ведёт свой народ на убой.