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11 августа, 16:59

YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Риттера, критиковавшего Зеленского

С видеохостинга YouTube был удалён канал отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера. Он в том числе комментировал российскую военную спецоперацию и критиковал США за помощь ВСУ.

При попытке зайти на канал Риттера всплывает сообщение о том, что такая возможность недоступна. Это объясняется тем, что связанный с ним аккаунт YouTube был удалён.

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Риттер открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского и говорил о том, что тот ведёт свой народ на убой.

Ранее Лайф писал о том, что YouTube заблокировал многотысячный канал российского писателя Захара Прилепина, который в мае пережил покушение.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков

Илья Суриков
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