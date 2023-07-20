YouTube заблокировал многотысячный канал Захара Прилепина

YouTube заблокировал многотысячный канал российского писателя Захара Прилепина, который в мае пережил покушение, организованное украинскими спецслужбами. Там было опубликовано несколько сотен видео, в том числе интервью и песни, записанные при его участии, уникальные кадры из поездок по новым территориям, фильмы и телевизионные программы.

"Мировая жаба съела и мой канал на ютуб, где было без малого 300 тысяч подписчиков, и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым "Уроком русского", — написал Прилепин в телеграм-канале.

Как отметил публицист, западный мир поместил человечество в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию, и теперь приходится "жить идиотами".

"Теперь губят мысль и на русскоязычной Украине, чтоб, не дай Бог, они не услышали о себе иное мнение. Ну что ж, прощай, ютуб. Принимаю ваше скотство как награду", — добавил Прилепин.

Поводом для блокировки канала политического и общественного деятеля послужили его ролики, записанные больше года назад. Вот только причины более чем бессмысленны и притянуты за уши. К слову, ещё пару лет назад был заблокирован его профиль в зарубежном Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации).