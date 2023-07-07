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7 июля, 14:21
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Прилепин, стоя на ногах с аппаратом Илизарова, записал видеопривет в свой день рождения

Переживший покушение Прилепин записал видеообращение

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, записал видеообращение в свой день рождения, 7 июля. На кадрах он уже стоит на своих двоих — на его ногах аппарат Илизарова, который используется для соединения и сращения костных переломов.

Переживший покушение Захар Прилепин записал видеообращение. Видео © Телеграм-канал Захара Прилепина

"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", говорит он на видео.

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Писатель после нескольких операций проходит реабилитацию и заново учится ходить. Президент РФ Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.

Обложка ©

Телеграм-канал Захара Прилепина

Александра Вишнякова
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