Прилепин, стоя на ногах с аппаратом Илизарова, записал видеопривет в свой день рождения
Переживший покушение Прилепин записал видеообращение
Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, записал видеообращение в свой день рождения, 7 июля. На кадрах он уже стоит на своих двоих — на его ногах аппарат Илизарова, который используется для соединения и сращения костных переломов.
Переживший покушение Захар Прилепин записал видеообращение. Видео © Телеграм-канал Захара Прилепина
"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", — говорит он на видео.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Захара Прилепина. Он получил тяжёлые ранения, а его друг Александр Шубин, находившийся в машине, погиб. Правоохранители быстро задержали подозреваемого — уроженца Украины Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы сопредельного государства. Писатель после нескольких операций проходит реабилитацию и заново учится ходить. Президент РФ Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.