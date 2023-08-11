ВСУ теряют много бойцов в процессе контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что Россия теряет в десять раз меньше своих бойцов, чем Украина.

"На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию", — заявил Риттер.

Он подчеркнул, что ВСУ терпят поражение в попытках прорвать линию обороны РФ. По мнению офицера, основная проблема украинцев в том, что они — "не лучшие бойцы" и проходят всего 21-дневную базовую подготовку, прежде чем отправиться на фронт.