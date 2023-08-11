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Опубликовано 10 августа 2023, 22:23
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В США назвали причины огромных потерь ВСУ в ходе контрнаступления

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ в ходе контрнаступления теряют много бойцов

ВСУ теряют много бойцов в процессе контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что Россия теряет в десять раз меньше своих бойцов, чем Украина.

"На некоторых направлениях показатели даже выше. Украина взялась за невыполнимую миссию", — заявил Риттер.

Он подчеркнул, что ВСУ терпят поражение в попытках прорвать линию обороны РФ. По мнению офицера, основная проблема украинцев в том, что они — "не лучшие бойцы" и проходят всего 21-дневную базовую подготовку, прежде чем отправиться на фронт.

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Ранее Лайф писал, что неудачное контрнаступление ВСУ негативно повлияло не только на украинскую армию, но и на страну в целом, так как отношения Киева с западными союзниками ухудшились. Как отмечает выходящая в ОАЭ газета Al Khaleej, США и ЕС чувствуют, что конфликт для них стал слишком тяжёлым бременем, и "ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства".

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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