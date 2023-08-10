В ОАЭ раскрыли, как США и ЕС разочаровали Киев из-за его провала

Неудачное контрнаступление ВСУ негативно повлияло не только на украинскую армию, но и на страну в целом, так как отношения Киева с западными союзниками ухудшились. Об этом пишет выходящая в Объединённых Арабских Эмиратах газета Al Khaleej.

Как указывается в материале, США и ЕС чувствуют, что конфликт для них стал слишком тяжёлым бременем, и "ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства". При этом украинский президент Владимир Зеленский недоволен позицией западных союзников, в то время как государства сделали для Киева всё возможное.

В настоящее время и США, и Европа переживают кризисы в экономике, рост цен и безработицу, а население этих стран выступает против помощи Киеву, добавили авторы материала.