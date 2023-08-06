В США объяснили, почему продолжение контрнаступления ВСУ не имеет смысла

Нет никакого смысла в продолжении контрнаступления Киева, ведь даже если теоретически предположить, что ВСУ смогут прорвать первую линию обороны ВС РФ, то затем они столкнутся с контратакой российских резервов. Об этом заявил экс-аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен в статье для Foreign Policy.

"Даже если она (Украина. — Прим. Лайфа) глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнётся с серьёзными контратаками России при наихудших возможных обстоятельствах. Её собственные силы, будучи ослабленными и рассеянными в результате предыдущих сражений, вероятно, будут испытывать недостаток снабжения", — написал он.

В этот же момент ВСУ также могут нуждаться в БПЛА, артиллерии и ракетах, на которые они привыкли полагаться. По словам Поузена, украинские войска окажутся в тяжёлой ситуации, ведь опыта ведения атак в таких обстоятельствах и необходимого числа военно-воздушных сил у них нет. Кроме того, российская авиация может замедлить продвижение Украины, атакуя боевые подразделения и материально-техническое обеспечение ВСУ. И если даже Киев продумает все эти детали, в истории мало примеров, которые могли бы обосновать оптимизм в отношении успеха украинских войск.