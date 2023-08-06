"Хотят отмежеваться и убраться": Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины

Американские власти ищут способ избавиться от своего тотального провала на Украине, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls он заявил, что США в скором времени могут обвинить Киев в поражении и отмежеваться от Незалежной.

"Очевидно, что люди в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "Ну послушайте, мы сделали всё, что могли, мы дали этим украинцам всё, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема", — заявил эксперт.

Он также добавил, что данная ситуация говорит о сдвиге в сознании американцев. Вашингтон, по мнению Макгрегора, недооценил Россию и теперь пытается выработать разные направления для того, чтобы выйти из этого незавидного положения.

"Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить всё на украинцев и убраться восвояси", — заключил экс-советник главы Пентагона.