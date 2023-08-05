Украинские войска на поле боя потеряли уже 400 тысяч человек, при этом НАТО продолжает подгонять ВСУ к самоубийственному наступлению. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью журналисту Джексону Хинклу он назвал полным провалом нынешнее контрнаступление ВСУ и отметил, что оно абсолютно ничего не дало киевскому режиму. Полковник обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют Украину воевать в условиях, похожих на Вторую мировую войну, что и ведёт к таким колоссальным потерям. Пытаться победить Россию бессмысленно, убеждён Макгрегор.

"Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 тысячи свежевырытых могил. <...> Мы превратили Украину в кладбище. Это бессмысленно. Люди в Вашингтоне и столицах стран НАТО бесчеловечны", — подчеркнул он.