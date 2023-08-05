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Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 12:16
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В США признали колоссальные потери ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ с начала конфликта потеряли уже 400 тысяч бойцов

Украинские войска на поле боя потеряли уже 400 тысяч человек, при этом НАТО продолжает подгонять ВСУ к самоубийственному наступлению. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В интервью журналисту Джексону Хинклу он назвал полным провалом нынешнее контрнаступление ВСУ и отметил, что оно абсолютно ничего не дало киевскому режиму. Полковник обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют Украину воевать в условиях, похожих на Вторую мировую войну, что и ведёт к таким колоссальным потерям. Пытаться победить Россию бессмысленно, убеждён Макгрегор.

"Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины, и на этих фотографиях видно 123 тысячи свежевырытых могил. <...> Мы превратили Украину в кладбище. Это бессмысленно. Люди в Вашингтоне и столицах стран НАТО бесчеловечны", — подчеркнул он.

СМИ узнали о разочаровании США в украинской армии
СМИ узнали о разочаровании США в украинской армии

Ранее Лайф сообщал, что генерал ВСУ Дмитрий Герега заявил о трудностях в наступлении на Южном направлении. Он также посетовал, что у украинской армии не хватает специальной инженерной техники.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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