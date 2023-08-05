В Саудовской Аравии стартовала международная встреча по Украине
Al-Ekhbariya: В Джидде начались консультации по Украине с участием 30 стран
В Саудовской Аравии в Джидде начались консультации по украинскому кризису, в которых принимают участие представители около 30 стран. Об этом сообщает государственный телеканал Al-Ekhbariya.
Мероприятие продлится два дня. Известно, что украинскую делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак. Китай направил в Джидду спецпредставителя по евразийским делам, экс-посла в РФ Ли Хуэя. Ранее также сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может принять участие в переговорах.
Напомним, в конце июля стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести переговоры по Украине с участием стран Запада, но без РФ. На встречу были приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков государств. Ожидается, что Москву проинформируют об итогах встречи. Ранее в Кремле отмечали, что будут следить за этими переговорами.
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