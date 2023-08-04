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4 августа, 13:30

Спецпредставитель Китая посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель Китая по делам Евразии и экс-посол в РФ Ли Хуэй будет присутствовать на международной конференции по Украине, которая состоится в Саудовской Аравии.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международной конференции по Украине",  говорится в сообщении китайского МИД.

Саудовская Аравия решила раскрыть России итоги встречи по Украине в Джидде

Саудовская Аравия решила раскрыть России итоги встречи по Украине в Джидде

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России. Ожидается, что встреча в Джидде начнётся уже сегодня вечером. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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