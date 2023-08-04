Спецпредставитель Китая посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель Китая по делам Евразии и экс-посол в РФ Ли Хуэй будет присутствовать на международной конференции по Украине, которая состоится в Саудовской Аравии.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международной конференции по Украине", — говорится в сообщении китайского МИД.