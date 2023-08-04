Спецпредставитель Китая посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии
Спецпредставитель Китая по делам Евразии и экс-посол в РФ Ли Хуэй будет присутствовать на международной конференции по Украине, которая состоится в Саудовской Аравии.
"По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международной конференции по Украине", — говорится в сообщении китайского МИД.
Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России. Ожидается, что встреча в Джидде начнётся уже сегодня вечером. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран.
ТАСС / Егор Алеев