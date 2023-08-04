Саудовская Аравия решила раскрыть России итоги встречи по Украине в Джидде
Politico: Саудовская Аравия сообщит России о результатах встречи по Украине
Саудовская Аравия проинформирует российскую сторону об итогах запланированной встречи по Украине. Об этом сообщает газета Politico.
"Хотя неясно, будет ли Мухаммед бен Салман (принц Саудовской Аравии. — Прим. Лайфа) присутствовать на встрече. По ожиданиям, Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах", — сообщил собеседник издания.
По его данным, украинский вопрос будет обсуждаться в течение двух дней. На переговорах, в частности, будут затронуты темы продовольственной, энергетической и экологической безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. На неё приглашены высокопоставленные чиновники из трёх десятков стран. Ожидается, что встреча в Джидде начнётся уже сегодня вечером. В Кремле заявили, что будут следить за этими переговорами.
ТАСС / AP