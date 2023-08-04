Саудовская Аравия решила раскрыть России итоги встречи по Украине в Джидде

Саудовская Аравия проинформирует российскую сторону об итогах запланированной встречи по Украине. Об этом сообщает газета Politico.

"Хотя неясно, будет ли Мухаммед бен Салман (принц Саудовской Аравии. — Прим. Лайфа) присутствовать на встрече. По ожиданиям, Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах", — сообщил собеседник издания.