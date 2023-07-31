Захарова назвала вариант, при котором встреча по Украине в Саудовской Аравии будет полезна
Захарова: Встреча в Саудовской Аравии поможет осознать тупиковость плана Киева
Встреча по Украине в Саудовской Аравии будет небесполезной в том случае, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", — цитирует её ТАСС.
Захарова также напомнила, что сейчас предлагается большое количество различных инициатив и Россия находится в контакте с партнёрами по этой теме.
Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада и без России. Позже в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств. Темой для обсуждения станет так называемая украинская формула мира. В Кремле заявили, что будут следить за этой встречей.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service