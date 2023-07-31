Захарова назвала вариант, при котором встреча по Украине в Саудовской Аравии будет полезна

Встреча по Украине в Саудовской Аравии будет небесполезной в том случае, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", — цитирует её ТАСС.